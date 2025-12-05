Manu, Silvero e Wanessa são os finalistas do 'Dança dos Famosos 2025'Globo/Leo Rosario
Finalistas revelam expectativas para decisão do 'Dança dos Famosos'
Manu Bahtidão, Silvero Pereira e Wanessa Camargo disputam o prêmio da competição
Arlete Salles retoma gravações de 'Três Graças' após problema de saúde
Atriz, de 87 anos, ficou afastada por conta de uma forte gripe
Rosalía revela detalhes da turnê do álbum 'Lux'
Cantora espanhola vai se apresentar no Brasil em agosto de 2026
A Fazenda 17: Tàmires Assîs é eliminada com 21,02% dos votos
Manauara levou a pior na roça contra Luiz Mesquita e Saory Cardoso
'A Fazenda 17': Saory Cardoso detalha início da relação com Marcello Novaes
Peoa entregou que interação com o ator começou nas redes sociais
'Três Graças': Arminda tenta matar Zenilda
Grazi Massafera e Andréia Horta comentam sequência que vai abalar amizade das personagens
