Manu, Silvero e Wanessa são os finalistas do 'Dança dos Famosos 2025' - Globo/Leo Rosario

Publicado 05/12/2025 20:23

Rio - A grande final do "Dança dos Famosos" acontece no domingo (7) com as duplas Manu Bahtidão e Heron Leal, Silvero Pereira e Thais Sousa, e Wanessa e Diego Basílio performando na valsa e no samba para definir o vencedor da temporada 2025.

Além de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha no júri técnico, e Milton Cunha, que é fixo no júri artístico, a bailarina Ingrid Silva e a apresentadora Tati Machado, campeã da edição passada, daram notas para os concorrentes.

Manu Bathidão conta o que espera da final do quadro do "Domingão com Huck". "Eu já me sinto, de verdade, vitoriosa. E a dança segue comigo. Sempre fui apaixonada por dança e gosto de ver meus dançarinos dançando, de fazer um pedacinho. Mas eu gosto de ficar à vontade, ser feliz, ser eu, tirar meu sapato quando me aperta, sabe? Mas o que fica é que a dança é libertadora", afirma.

Silvero Pereira destaca a alegria por ter chegado tão longe na competição. "Poder chegar até a final, eu que sou um garoto do interior do estado do Ceará, que tem uma mãe lavadeira, um pai pedreiro, e enxergar que esse garoto que teve tantas adversidades a vida inteira hoje na final dançando para o Brasil, mostrando arte, sendo aplaudido como o artista que escolhi ser e ver o quão é legal ter o Brasil me apoiando e ver o Brasil torcendo por mim me deixa muito feliz", diz.

Já Wanessa Camargo relata que pretende seguir na dança mesmo após o fim do programa. "É muito cansativo, é quase que uma rotina de atleta (que nós não somos). E eu ainda acho que às vezes o corpo não vai, mas a alma vai e vamos com tudo! Com certeza eu quero manter a dança na minha vida, voltar a dançar zouk, por exemplo, e quero estudar outros ritmos também, trabalhar isso no meu palco e claro, voltar a fazer aula de contemporâneo que é minha paixão", revela.