Josefa (Arlete Salles)Victor Pollak/Globo

Publicado 05/12/2025 17:19

Rio - Aos 87 anos, Arlete Salles precisou se afastada das gravações de "Três Graças" para tratar uma forte gripe. Segundo a assessoria de imprensa da TV Globo, a atriz retomou ao trabalho nesta sexta-feira (5).

A informação foi dada primeiramente pela jornalista Carla Bittencourt e confirmada ao DIA pela comunicação da emissora.

Em "Três Graças", a veterana atriz tem um papel importante, ela faz Josefa, mãe da vilã Arminda (Grazi Massafera). Cuidada por Gerluce (Sophie Charlotte), ela sofre com a negligência da filha e costuma soltar verdades sobre os golpes que a filha comete.

