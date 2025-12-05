Josefa (Arlete Salles)Victor Pollak/Globo

Rio - Aos 87 anos, Arlete Salles precisou se afastada das gravações de "Três Graças" para tratar uma forte gripe. Segundo a assessoria de imprensa da TV Globo, a atriz retomou ao trabalho nesta sexta-feira (5).
Josefa (Arlete Salles) - Victor Pollak/Globo
Arminda (Grazi Massafera) dá remédios falsificados para a mãe, Josefa (Arlete Salles), na novela 'Três Graças', da TV Globo - Reprodução de vídeo / X
Raul (Paulo Mendes), Josefa (Arlete Salles) e Arminda (Grazi Massafera) - TV Globo/ Estevam Avellar
Arlete Salles durante o 'Domingão com Huck' - Reprodução de vídeo / TV Globo
A informação foi dada primeiramente pela jornalista Carla Bittencourt e confirmada ao DIA pela comunicação da emissora.
Em "Três Graças", a veterana atriz tem um papel importante, ela faz Josefa, mãe da vilã Arminda (Grazi Massafera). Cuidada por Gerluce (Sophie Charlotte), ela sofre com a negligência da filha e costuma soltar verdades sobre os golpes que a filha comete.
