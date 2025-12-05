Rosalía revela detalhes da turnê do álbum Lux - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/12/2025 09:58

Rio - Rosalía revelou detalhes da turnê do álbum "Lux", que apresentará no Brasil em 2026, durante o "Conversa com Bial", da TV Globo, nesta quinta-feira (4). Durante a atração, gravada no Teatro do Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, a cantora espanhola falou que as apresentações terão "muitas coisas escritas".

"Nós construímos a turnê, a ideia da turnê, porque ainda vamos realizá-la. Ela foi feita para arenas. Então, a intenção é fazer em arenas, que é onde podemos fazer o show para mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, manter a energia concentrada", contou a artista, que complementou:



"Essa energia que tem a ver com a redondeza, com o circular. Então, vamos ver, a nível artístico. Quero que seja surpresa para todos o que vai acontecer no palco, mas temos muitas anotações, muitas coisas escritas. A coisa vai por aí", disse a artista, que se apresentará no Rio, no dia 10 de agosto, na Farmasi Arena, Zona Sudoeste.

Rosalía também comentou sobre o processo criativo e as inspirações do novo projeto, que levou três anos até ficar pronto. "Fiz tudo ao mesmo tempo porque penso que assim como na vida, em que tudo acontece de uma vez, há uma simultaneidade. A vida não é ordenada, o processo criativo também não é. [...] Este projeto tem muito a ver com misticismo feminino, mulheres ao redor do mundo, santas. E elas foram a inspiração de cada música".



Em seguida, Pedro Bial recordou quando ela cantou a canção brasileira "Águas de março", de Elis Regina e Tom Jobim. "É uma música difícil. Você está desafiada a falar português?", questionou o apresentador. Arriscando o idioma falado no Brasil, Rosalía respondeu: "Eu gosto muito, mas é muito difícil. Talvez algum dia".

A cantora, ainda, falou sobre a sua relação com o ritmo brasileiro. "Lembro que, quando eu era adolescente, eu estudava bossa nova na escola de música. Nos ensinavam bossa nova. Muito Jobim, muito, muito, muito. Muitas músicas de Jobim. [...] Eu gostava muito, e muito de Elis Regina. Escutei muito Elis, Gilberto Gil, etc. É belíssimo! É uma tradição que tenho muito respeito. Se algum dia a vida me permitir, seria maravilhoso fazer um disco inspirado nisso", disse a artista.