Jonas Brothers voltam ao elenco de Camp Rock - Reprodução/Disney+

Publicado 04/12/2025 20:18

Rio - A Disney divulgou nesta quinta-feira (4) uma prévia oficial de seu novo filme, "Camp Rock 3" , que marca o retorno dos Jonas Brothers à franquia. Ainda não há data de estreia confirmada.

No trailer, é possível ver Joe Jonas, Nick Jonas e Kevin Jonas, além do novo elenco juvenil, que conta com Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone e Casey Trotter. As imagens mostram cenários clássicos do acampamento enquanto toca “Wouldn't Change a Thing”, música que marcou o segundo filme, na voz de Demi Lovato.