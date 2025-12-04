Jonas Brothers voltam ao elenco de Camp RockReprodução/Disney+
Disney lança primeiro trailer de ‘Camp Rock 3’ com Jonas Brothers
Filme ainda não tem data de estreia
Poze do Rodo e Vivi Noronha aparecem no mesmo evento após separação
Ex-casal prestigiou a formatura da primogênita
Bruna Marquezine opina sobre manter amizade com ex
Atriz aconselhou internauta a se afastar antes de investir em nova forma de relação
Deborah Secco celebra os 10 anos da filha Maria Flor
A atriz homenageou a menina com declaração nas redes sociais
Camila Pitanga compartilha fotos inéditas ao lado do noivo
Camila e Patrick oficializaram o noivado em agosto, após quatro anos de relacionamento
Lucas Guimarães diz ter vergonha do irmão por agredir namorada
Babal Guimarães foi flagrado por câmera batendo em Karla Lessa
