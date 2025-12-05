Filhos de Mauricio de Sousa anunciam parque temático do Chico Bento no interior de São Paulo - Reprodução / Instagram

Filhos de Mauricio de Sousa anunciam parque temático do Chico Bento no interior de São PauloReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 18:57

Rio - Marina e Mauro Sousa revelaram nesta quinta-feira (5) que Chico Bento vai ganhar um parque temático em Campos do Jordão, com inauguração prevista para 2027. A informação foi divulgada durante o painel da MSP na CCXP25.



O parque terá mais de 10 mil metros quadrados e contará com atrações inspiradas no universo de Chico Bento e da Turma da Mônica.



Esta não é a primeira vez que a Mauricio de Sousa Produções investe em parques temáticos. Nos anos 1990, a empresa inaugurou diversos Parques da Mônica pelo Brasil. O primeiro abriu em 1993 no Shopping Eldorado, em São Paulo. Em 1998, o Shopping Estação, em Curitiba, ganhou sua própria versão. No Rio de Janeiro, o Cittá América recebeu um parque em 2000, e em 2015, o Shopping SP Market também inaugurou um espaço dedicado à turma.



Além disso, Mauro Sousa interpretou seu pai na cinebiografia "Mauricio de Sousa: O Filme", que estreou em 23 de outubro de 2025. O longa foi lançado para celebrar os 90 anos do criador da Turma da Mônica.