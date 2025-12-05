Filhos de Mauricio de Sousa anunciam parque temático do Chico Bento no interior de São PauloReprodução / Instagram
O parque terá mais de 10 mil metros quadrados e contará com atrações inspiradas no universo de Chico Bento e da Turma da Mônica.
Esta não é a primeira vez que a Mauricio de Sousa Produções investe em parques temáticos. Nos anos 1990, a empresa inaugurou diversos Parques da Mônica pelo Brasil. O primeiro abriu em 1993 no Shopping Eldorado, em São Paulo. Em 1998, o Shopping Estação, em Curitiba, ganhou sua própria versão. No Rio de Janeiro, o Cittá América recebeu um parque em 2000, e em 2015, o Shopping SP Market também inaugurou um espaço dedicado à turma.
Além disso, Mauro Sousa interpretou seu pai na cinebiografia "Mauricio de Sousa: O Filme", que estreou em 23 de outubro de 2025. O longa foi lançado para celebrar os 90 anos do criador da Turma da Mônica.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.