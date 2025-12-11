'Supergirl' chega aos cinemas em junho de 2026 - Reprodução / DC

'Supergirl' chega aos cinemas em junho de 2026

Publicado 11/12/2025 15:01

Rio - A DC Studios divulgou o primeiro trailer de “Supergirl”, filme que coloca Milly Alcock no centro do novo universo cinematográfico da editora. Conhecida por “A Casa do Dragão”, a atriz comemorou o lançamento e confirmou a estreia nos cinemas em 26 de junho de 2026.

“Finalmente está aqui! Obrigado, obrigado a todas as pessoas que estiveram envolvidas na criação deste filme. Foi preciso uma aldeia inteira! Mas um agradecimento especial a James Gunn, DC Studios, Chantal Nong, Nat Wickens, Jessie Parsons, Sophie Earnshaw, David Higgins, The Dialect Coach e ao nosso maravilhoso diretor Craig Gillespie! Vejo vocês todos nos cinemas em 26/6/26", escreveu Alcock nas redes sociais.O longa marca a primeira aventura solo da prima do Superman nas telonas. O pôster divulgado faz uma brincadeira com a estética usada na campanha de “Superman”, mas apresenta uma Kara Zor-El menos certinha que o primo. A heroína aparece com o traje clássico, um sobretudo escuro, uma bebida azul nas mãos e os dedos manchados de vermelho, lembrando sangue.James Gunn já havia adiantado que essa versão da personagem segue outro caminho. “Ela é um desastre. Um completo desastre”, disse o cineasta ao site ScreenRant.Quem assistiu a “Superman” reconhece rapidamente a atitude mostrada no trailer. Kara surge quase no final do filme, totalmente bêbada na Fortaleza da Solidão, onde busca Krypto, o supercão que o primo cuidava durante a ausência dela. A embriaguez faz sentido dentro da história: após uma viagem intergaláctica, a exposição a um sol vermelho permitiu que o álcool a afetasse, algo impossível para kryptonianos sob um sol amarelo.Na cena, ela usa o mesmo sobretudo exibido no pôster e encerra a visita chamando o Superman de “bobão” antes de sair com o cachorro.