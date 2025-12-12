Grupo Caju Pra Baixo - Lyza Oliv / Divulgação

Publicado 12/12/2025 15:10

Rio - O grupo carioca Caju Pra Baixo lançou nesta sexta-feira (12) o EP "Entre a Rua e a Saudade", disponível em todas as plataformas. O trabalho apresenta quatro faixas inéditas e marca a nova fase do grupo após recentes mudanças de formação.



A música "Nem Pintada de Ouro", interpretada pelo cantor João Pedro, é a aposta do projeto. O EP destaca uma sonoridade mais madura e direta do grupo, cada canção recebeu ainda um visual gravado em diferentes pontos do Rio de Janeiro.



Originário de Marechal Hermes, no Rio, o Caju Pra Baixo construiu seu nome na cena do pagode por meio de rodas de samba e apresentações de rua. Apesar de manter os integrantes principais, o grupo passou por uma grande mudança em outubro de 2025: Maguzinho (Mago) decidiu seguir carreira solo. Agora, o grupo segue com João Pedro, Ulrich Jonathan, Bruno Costa e Bidell.

