Nubia Oliiver afirma que a lingerie vermelha carrega uma energia de ação, coragem e movimento - Jorge lepesteur / Divulgação

Nubia Oliiver afirma que a lingerie vermelha carrega uma energia de ação, coragem e movimentoJorge lepesteur / Divulgação

Publicado 31/12/2025 05:00

Rio – A escolha de roupas íntimas para passar o Réveillon é carregada de superstição. Muitos acreditam que a cor das peças pode influenciar na trajetória do ano novo, impactar nos desejos e atrair dinheiro, amor, tranquilidade ou prosperidade. Ao MEIA HORA, famosas compartilham quais serão as cores de suas lingeries e o motivo por trás das escolhas. Confira a seguir!

Nubia Oliiver (atriz, modelo e empresária): "Escolher a lingerie vermelha na virada do ano vai muito além da tradição. O vermelho carrega uma energia de ação, coragem e movimento, tudo o que combina com 2026, que é um Ano Universal 1, marcado por novos começos, liderança e autonomia. É uma cor que desperta a vitalidade, fortalece o poder pessoal e ajuda a dar o primeiro passo em direção ao novo, sem medo de se reinventar."

Alessandra Mattos (atriz e modelo): "Vou de lingerie amarela no Réveillon porque entro o ano afirmando prosperidade. Amarelo é cor de riqueza, leveza e fé que tudo melhora. Gosto de começar o ano rindo, confiante e acreditando que coisa boa chama coisa boa. Se é pra virar o ano, que seja brilhando, nem que seja por baixo da roupa".

Jeniffer Setti (atriz, cantora e apresentadora): "Eu tenho o costume da cor branca sempre, inclusive nas lingeries! Já tentei mudar, mas não consigo. O branco me traz calma e equilíbrio para a virada!".

Vanessa Ataídes (modelo e influenciadora): "Irei usar amarelo, pois pretendo ter bastante prosperidade em 2026 para ajudar bastante pessoas".

Carol Borba (influenciadora fitness): "Já tem anos que passo de branco, e ele dá um match perfeito com um ritual que pratico sempre. O branco traz pra mim um simbolismo profundo, quase como apertar o botão de reset da vida. Não na intenção de apagar o passado, mas de dar espaço para escrever uma nova história e colocar em prática as metas que estabeleço pro ano. Essa é uma das minhas superstições: sempre escrevo em um caderno todos os meus objetivos, metas e sonhos pro ano que começa. No último dia de ano revisito essas anotações, faço uma oração e escrevo novamente."

Renata Frisson, a Mulher Melão (influenciadora digital e cantora): "Geralmente, eu passo o ano ou sem nada ou com a cor branca, mas nesse ano, eu vou apostar no vermelho. Acredito que é a cor da paixão, do amor, do tesão, do desejo. Então, eu quero pegar fogo esse ano. Quero que seja um ano de amor, então eu vou apostar na vermelha. Vai ser só 'love' para 2026".