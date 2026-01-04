Karen Lopes - Divulgação

Karen LopesDivulgação

Publicado 04/01/2026 05:00

Rio - Depois meter o pé na jaca nas festas de fim de ano, é comum iniciar janeiro com a sensação de "corpo pesado", incluindo nchaço, má digestão, cansaço e retenção de líquidos, devido aos exageros. Esse desconforto não é causado apenas pela comida em excesso, mas também pelo consumo elevado de álcool e pela quebra completa da rotina alimentar. Com isso, é necessário desentoxicar o organismo.

"O detox verdadeiro não é sobre restringir, e sim sobre dar ao organismo condições para voltar ao funcionamento natural depois de dias de excessos", explica a nutricionista Laita Balbio. "É um ajuste de rota. Após festas intensas, o corpo só precisa de rotina, hidratação e alimentos naturais para voltar ao eixo. O segredo está na constância, não no radicalismo", acrescenta.

O primeiro passo é reforçar a hidratação. Água, água com limão, água de coco e chás como hortelã, cavalinha ou gengibre ajudam a reduzir o inchaço, melhorar a digestão e facilitar o trabalho hepático. "É fundamental recuperar líquidos e eletrólitos", afirma a profissional.

Após dias de pratos gordurosos, sobremesas e petiscos, o sistema digestivo também pede uma pausa. Por isso, a nutricionista recomenda priorizar alimentos naturais e reduzir o consumo de ultraprocessados. "Legumes, verduras, frutas, proteínas leves e grãos integrais ajudam o intestino a funcionar e diminuem a sensação de estufamento", comenta.



Outro ponto essencial é reorganizar a rotina alimentar. Pular refeições ou passar horas sem comer, na tentativa de 'compensar' os excessos, pode ter o efeito contrário. "O corpo precisa de regularidade para estabilizar o metabolismo. Voltar a ter horários estruturados já reduz compulsão e beliscos que vieram com o período festivo", orienta Laita.

A especialista sugere apostar em alimentos naturalmente detoxificantes. "Couve, rúcula, brócolis, limão, cúrcuma e gengibre estimulam as enzimas hepáticas. Eles não fazem milagres sozinhos, mas aceleram a recuperação do organismo", diz Laita. O aumento do consumo das fibras também é indicado, como chia, aveia, linhaça, frutas com casca e vegetais. "Elas ajudam o corpo a eliminar resíduos e recuperam o equilíbrio intestinal", esclarece.

Diminuir temporariamente o consumo de açúcar, álcool e gorduras pesadas, mesmo que por poucos dias, traz benefícios significativos. "Esses alimentos inflamam e mantêm o corpo retido. Reduzir o consumo por um curto período é suficiente para melhorar energia, humor e digestão", afirma a especialista.

Além da alimentação, movimentar o corpo é um aliado importante nesse processo de reequilíbrio. "Atividades leves como caminhada, alongamento ou ioga estimulam circulação, diminuem o inchaço e melhoram a disposição. O corpo responde mais rápido quando há movimento".

Musa da Grande Rio, Karen Lopes conta que sente os impactos das festas de fim de ano no corpo, mas que ajusta a rotina para retomar os hábitos saudáveis. "Acredito muito em equilíbrio. Não entro em nada radical. Em janeiro, eu gosto de reforçar a hidratação, focar na dieta, comidas leves e sucos naturais. Também retomo meu ritmo de treinos e priorizo noites bem dormidas. Meu 'detox' é mais um reset gentil do meu corpo do que uma regra rigorosa", explica.

Já de olho no Carnaval, ela afirma que está focada na preparação física para o desfile. "A Avenida exige preparo físico e resistência, estou ajustando meus treinos para ganhar fôlego e intensidade. Quero estar forte, leve e confiante para o grande dia", diz. Apesar do preparo físico intenso, a musa revela que o maior desafio é emocional. "A energia da Avenida é surreal, você fica vibrando por dentro e por fora. Às vezes, o difícil é lembrar da postura, da coreografia e do tempo do desfile enquanto o coração está a mil".

*Reportagem da estagiária Ellen Izabelle, sob supervisão de Isabelle Rosa