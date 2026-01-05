Marcos Majella e Pedroca Monteiro interpretam Jeff e Johnny, respectivamente, em ’Agentes Muito Especiais’ - Daniel Chiacos / Divulgação

Rio - Com muitas cenas de ação, perseguição e humor, a comédia policial "Agentes Muito Especiais", estrelada por Marcos Majella e Pedroca Monteiro, que interpretam Jeff e Johnny, respectivamente, chega aos cinemas nesta quinta-feira (8). Na história, os personagens gays têm personalidades diferentes e, por isso, brigam bastante. Mas ao longo do tempo constroem uma bela parceria profissional e pessoal.

"O filme está maravilhoso, divertido, explosivo... E é um filme que celebra a amizade, o poder da união, tudo isso na perspectiva dessa dupla que é realmente muito especial. Está imperdível", comenta Pedroca.

Dirigido por Pedro Antonio, o longa-metragem é inspirado em uma ideia original de Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021, devido a complicações da Covid-19, e Majella. Mãe do humorista, Déa Lúcia foi quem deu força para Marcos seguir com o projeto como forma de homenagem. O artista, então, convidou Pedroca para ser sua dupla na produção.

"Eu e Majella temos uma relação de muito afeto e intimidade, então um dia recebi a ligação dele me dizendo 'lembra daquele projeto incrível que eu tinha com o Paulo Gustavo? Eu queria te convidar pra ser a minha dupla. Fiquei muito emocionado e com a certeza que seria um grande momento das nossas vidas. Eu sabia que o filme falava sobre amizade e o quanto era um projeto importante pra eles dois. E Majella tinha falado 'só consigo pensar em você pra fazer isso comigo' foi um convite lindo", recorda o ator.

No filme, Johnny, medroso e atrapalhado, e Jeff, confiante e destemido, são convocados, durante um treinamento para entrar no Centro de Operações de Inteligência da Polícia (COIP), liderado pelo Comandante Queiroz (Chico Diaz), para se infiltrarem em um presídio de segurança máxima. A dupla atrapalhada tem como missão desarticular o 'Bando da Onça', quadrilha chefiada por uma criminosa misteriosa, vivida por Dira Paes.

Pedroca conta que se preparou para as cenas de ação do personagem. "Nós tivemos muitas leituras e alguns ensaios de cena com nosso diretor para que a gente ficasse cada vez mais afiado com o texto e fizemos aulas de tiro e treinamentos com a equipe de dublês. Também precisei de alguns treinos de apneia com um mergulhador profissional, porque eu tinha uma cena importante para fazer de baixo d’água no aquário do Rio. Foram algumas semanas de treino, superação de alguns medos e inseguranças até chegar no grande dia do mergulho com as arraias, peixes e tubarões do aquário", lembra.

Questionado sobre as semelhanças com filho de Marister (Malu Valle) na trama, o artista revela: "Uma coisa que temos em comum é que também sou cuidadoso com as decisões, para não me precipitar, pra não machucar ninguem ou me arrepender, mas quando eu tomo alguma atitude não tem mais volta, eu vou com tudo. Jhonny também tem uma lealdade e um afeto que é tudo o que eu procuro ter na minha vida. Pra mim as coisas só fazem sentido se for com afeto e com leveza".

E por falar em lealdade, a amizade entre Pedroca e Majella fica nítida nas telonas. "Quando iniciamos o trabalho, nós demos as mãos e ficamos cúmplices o tempo todo. Nós nos acolhemos como amigos, como artistas assim como acontece com os personagens no filme. A nossa admiração e amor um pelo outro está ali na tela o tempo todo", diz o ator, que ressalta a emoção de protagonizar a produção, que tem outros grandes nomes do elenco, como Bárbara Reis, Dudu Azevedo, Demétrio Nascimento, Big Jaum, Saulo Arcoverde e Saulo Segreto.



"Para mim é uma honra fazer um filme em que argumento tenha saído da cabeça genial do Paulo Gustavo. Só ele poderia ter a ousadia de pensar em um filme de comédia com cenas de ação e protagonismo gay. Paulo sempre será uma grande referência e inspiração pra todos nós que fazemos humor", conclui.