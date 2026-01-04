Filme ’O Agente Secreto’ faturou prêmio no Critics Choice Awards - Divulgação

Publicado 04/01/2026 21:35

Rio - "O Agente Secreto" faturou o prêmio na categoria Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards, que acontece neste domingo (4) em Santa Monica, nos Estados Unidos. A produção superou "Foi apenas um Acidente", "A Garota Canhota", "No Other Choice", "Sirat" e "Belén".

O longa-metragem ainda disputa o troféu de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Já Wagner Moura concorre nas categorias: Melhor Ator pelo trabalho no filme e Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por "Ladrões de Drogas", da Apple TV, na qual Owen Cooper foi o vencedor.

Ambientado no Recife de 1977, "O Agente Secreto" é um thriller político que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.