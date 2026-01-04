Filme ’O Agente Secreto’ faturou prêmio no Critics Choice AwardsDivulgação
'O Agente Secreto' leva prêmio no Critics Choice Awards
Produção brasileira faturou troféu de Melhor Filme Internacional
Nova canção póstuma de Marília Mendonça será lançada; saiba detalhes
'Você Me Fez Odiar o Carnaval' é inspirada em faixa da cantora Billie Eilish
Ex de MC Daniel resgata foto com Whindersson Nunes
Lorena Maria usou registro para comemorar aniversário do humorista
Pepita surpreende seguidores ao surgir de cabelos raspados
'Quando você tira tudo, sobra a verdade', refletiu a influenciadora
Fátima Bernardes reage a imagem feita por IA de casamento com Túlio Gadêlha
Apresentadora reclamou que montagem tem objetivo de 'enganar as pessoas'
Solteiro, Diogo Nogueira compartilha imagens da virada do ano
Cantor passou o Réveillon com amigos e família em Angra dos Reis
