Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas filmagens de ’O Agente Secreto’Divulgação
Segundo a “Variety”, o drama norueguês "Sentimental Value", de Joachim Trier, parece ter boas chances, “mas resta saber se a Academia aceitará mais de um filme em língua não inglesa. O thriller brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, vencedor do Critics' Choice Awards, e "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi, também estão na disputa, embora o espaço pareça bastante limitado”, aponta.
“O Agente Secreto” entrou na lista dos 15 concorrentes pré-selecionados para as vagas na categoria "Melhor Filme Internacional" do Oscar 2026. Além da premiação, o longa também concorre a "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa" e "Melhor Filme de Drama" no Globo de Ouro.
Wagner Moura também concorre à categoria de "Melhor Ator em Filme de Drama" da premiação, que acontecerá em 11 de janeiro, na Califórnia, EUA.
Veja a lista de apostas da ‘Variety’ para as principais categorias do Oscar 2026
Melhor Ator
Timothée Chalamet - “Marty Supreme” (A24)
Leonardo DiCaprio - “One Battle After Another” (Warner Bros.)
Ethan Hawke - “Blue Moon” (Sony Pictures Classics) (apontado como vencedor)
Michael B. Jordan - “Sinners” (Warner Bros.)
Wagner Moura - “The Secret Agent” (Neon)
Melhor Filme Internacional
“Foi Apenas um Acidente”, da França (Neon) - Jafar Panahi
“O Agente Secreto”, do Brasil (Neon) - Kleber Mendonça Filho
“Valor Sentimental”, da Noruega (Neon) - Joachim Trier (apontado como vencedor)
“Sirt”, da Espanha (Neon) - Oliver Laxe
“A Voz de Hind Rajab”, da Tunísia (Willa) - Kaouther Ben Hania
Melhor Atriz
Jessie Buckley - “Hamnet” (Focus Features) (apontada como vencedora)
Rose Byrne - “If I Had Legs I'd Kick You” (A24)
Kate Hudson - “Song Sung Blue” (Focus Features)
Chase Infiniti - “One Battle After Another” (Warner Bros.)
Renate Reinsve - “Sentimental Value” (Neon)
Melhor Ator coadjuvante
Benicio Del Toro - “Uma Batalha Após a Outra” (Warner Bros.)
Jacob Elordi - “Frankenstein” (Netflix)
Paul Mescal - “Hamnet” (Focus Features)
Sean Penn - “Uma Batalha Após a Outra” (Warner Bros.)
Stellan Skarsgård - “Valor Sentimental” (Neon) (apontado como vencedor)
Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning - “Sentimental Value” (Neon)
Ariana Grande - “Wicked: For Good” (Universal Pictures)
Inga Ibsdotter Lilleaas - “Sentimental Value” (Neon) (apontada como vencedora)
Amy Madigan - “Weapons” (Warner Bros.)
Teyana Taylor - “One Battle After Another” (Warner Bros.)
Melhor Longa-metragem de animação
“Arco” (Neon) - Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman
“Elio” (Pixar) - Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi
“KPop Demon Hunters” (Netflix) - Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle LM Wong (apontado como vencedor)
“Little Amélie or the Character of Rain” (GKids) - Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade
“Zootopia 2” (Walt Disney Pictures) - Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Melhores Efeitos Visuais
“Avatar: Fogo e Cinzas” (20th Century Studios) (apontado como vencedor)
“F1” (Apple Original Films/Warner Bros.)
“Superman” (Warner Bros.)
“Tron: Ares” (20th Century Studios)
“Wicked: Para o Bem” (Universal Pictures)
Melhor Música original
“Come See Me in the Good Light” (Apple Original Films) - “Salt Then Sour Then Sweet” de Sara Bareilles, Brandi Carlile e Andrea Gibson
“Diane Warren: Relentless” (Greenwich Entertainment) - “Dear Me” de Diane Warren
“KPop Demon Hunters” (Netflix) - “Golden” de EJAE e Mark Sonnenblick (apontada como vencedora)
“Sinners ” (Warner Bros.) - “I Lied to You” de Ludwig Göransson e Raphael Saadiq
“Wicked: For Good ” (Universal Pictures) - “The Girl in the Bubble” de Stephen Schwartz
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.