Cartaz de divulgaçaõ do filme ’Vingadores: Doutor Destino’Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2026 13:06 | Atualizado 06/01/2026 13:11

Rio - O perfil oficial da Marvel Brasil no Instagram publicou, nesta terça-feira (6), um novo vídeo promocional do filme "Vingadores: Doutor Destino" que confirma a participação de integrantes dos X-Men na trama.

O material audiovisual exibe o retorno de atores das versões clássicas da franquia, como Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto) e James Marsden (Ciclope), indicando a integração desses personagens ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) para o confronto contra o vilão interpretado por Robert Downey Jr.



O filme tem estreia programada para o dia 18 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros. A produção, dirigida pelos irmãos Anthony e Joe Russo, marca o início da conclusão da atual saga do multiverso nos cinemas. Com a divulgação desta terça-feira, a distribuidora reforça o elenco que contará também com o "Quarteto Fantástico", integrantes de "Wakanda" e membros remanescentes dos "Vingadores".

Assista ao trailer: