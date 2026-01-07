Stray Kids: The DominATE Experience tem primeiro trailer divulgado - Divulgação

Publicado 07/01/2026 11:42

Rio - O primeiro trailer de "Stray Kids: The DominATE Experience" foi divulgado pela Universal Pictures, nesta quarta-feira (7). O documentário, com estreia marcada para o dia 5 de fevereiro, exibe imagens exclusivas dos bastidores da turnê do grupo — fenômeno do K-Pop e uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2026, em que a banda é headliner do Palco Mundo.

Narrada pela pelos oito integrantes da banda, a produção também celebra a relação única entre os artistas e seus fãs, os STAYs, trazendo à tona histórias emocionantes e inspiradoras que os uniram ao longo dos anos.

“Stray Kids: The DominATE Experience” será exibido nas principais redes de cinema e a venda antecipada de ingressos já está disponível.

Assista ao trailer: