João Gomes presenteia Ruan Vitor com sanfona - Reprodução do vídeo

Publicado 07/01/2026 11:10

Rio - João Gomes, de 23 anos, presenteou o cantor mirim Ruan Vitor Vaqueirinho, de 9 anos, com uma sanfona e exibiu um vídeo do momento no Instagram, nesta terça-feira (9). O menino, que participou da gravação do DVD do artista na Lapa, no ano passado, se emocionou ao ganhar o instrumento e revelou o trato que tem com o 'Rei do Piseiro'.

"Quando eu aprender a tocar sanfona, você me dá um cavalo", disparou Ruan. "Tá feito. Agora é só aprender a tocar", afirmou João.







Em outra publicação, Gomes expôs um sonho que tem. "As crianças são o nosso futuro. O meu sonho é ter uma escolinha de música. Que tenham mestres tanto pra ensinar a tocar quanto pra ensinar a consertar instrumentos (como luthier) capacitar pessoas, assim como fui capacitado por um certo senhor", disse.

"É nesse tipo de coisa que quero deixar minha assinatura. É nesse tipo de assunto que me interesso mais do que 100%. Tenho um longo trabalho pela frente", completou.