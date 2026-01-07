Vitória Strada em Maracaípe/PE - Reprodução / Instagram

Publicado 07/01/2026 09:30

Rio - Vitória Strada publicou, no Instagram, nesta terça-feira (6), uma sequência de fotografias de sua estadia em Maracaípe, Pernambuco, onde curte as férias. De biquíni, a atriz posou em meio às belezas do local, renovou o bronzeado e exibiu o corpão em forma.

Nos comentários da postagem, a ex-BBB recebeu vários elogios. "Ai sou apaixonada viu", comentou um usuário da rede social. "Tão linda", elogiou outro fã. "A mulher mais maravilhosa e minha favorita", disparou uma terceira pessoa.

"O lugar é tão lindo quanto você!", "Lindeza de pessoa e profissional" e "Ela sabe viver" foram outras declarações publicadas pelos admiradores de Vitória.





