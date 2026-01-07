Jojo Todynho compra carro de luxo - Reprodução do Instagram

Publicado 07/01/2026 09:26

Rio - Jojo Todynho, de 28 anos, compartilhou uma conquista pessoal com os fãs através do Instagram, nesta terça-feira (6). A influenciadora digital comprou um carro de luxo, BMW X6 preta, que pode custar até R$ 1,3 milhão, e exibiu imagens do veículo. Na publicação, ela, que é estudante de Direito, falou sobre a emoção de realizar esse sonho e refletiu sobre o momento certo para cada coisa.

"Eu me dei esse carro de presente de aniversário adiantado. Era o carro dos meus sonhos, lá atrás. Naquela época, eu até queria comprar o do Marcelo Braga , mas não podia me descapitalizar. Eu tinha um objetivo maior. E eu aprendi que tudo na vida acontece por etapas. Há tempo para todas as coisas. As pessoas acham que quando se tem dinheiro, a vida vira desperdício, ostentação, facilidade. Não é assim. O dinheiro rende quando você investe em si, quando você respeita o tempo certo de usar, guardar e crescer", escreveu.



"Cada conquista minha eu consagro ao Senhor. E sempre volto ao meu passado. Porque se fosse há 15 anos, eu estaria contando minhas moedinhas pra pegar o meu bom e velho 918. Hoje, eu vivo a melhor fase da minha vida. Não só pelas conquistas materiais, mas porque eu me reconheço como um ser humano melhor. Estou crescendo, evoluindo, amadurecendo. E ao meu lado, Deus foi limpando caminhos e colocando pessoas que realmente agregam, que ampliam minha visão de mundo. Daqui “UM” ano eu me formo. E tudo na minha vida tem se encaminhado da melhor forma possível", acrescentou.



Jojo também deixou um recado para os fãs. "Tudo o que você sonha em ter, você pode conquistar. Mas vá com calma. Vá com paciência. A vida não é um morango. E sem luta, não existe vitória".

