Rio - Diagnosticado com covid-19, Roberto Carlos, de 84 anos, "está se recuperando bem". A equipe do artista atualizou o estado de saúde do Rei, ao DIA, nesta quarta-feira (7), e informou quando ele deve retormar os compromissos profissionais.  
"Está se recuperando bem. Acredito que nos próximos dias ele já volte à sua agenda [de trabalho]", afirmou a assessoria. 
Por causa da doença, Roberto não compareceu ao velório do amigo e diretor de produção de seus shows Genival Barros, que morreu na sexta-feira (2). O veterano, então, homenageou o profissional nas redes sociais. "Sempre amável, carinhoso e respeitado por todos como profissional e querido pelo seu jeito sempre bem humorado e carinhoso de tratar as pessoas. Meu querido amigo que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre", escreveu.