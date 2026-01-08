Teagan Croft e Milo Manheim serão os protagonistas do live-action de 'Enrolados' - Reprodução do Instagram

Rio - Teagan Croft e Milo Manheim serão os protagonistas do live-action de "Enrolados", que tem previsão de chegar aos cinemas em 2027. A informação foi confirmada pela Walt Disney Pictures, nesta quarta-feira (7), em uma publicação feita no Instagram. Os artistas interpretarão Rapunzel e Flynn Ryder, respectivamente.

"Teagan Croft e Milo Manheim são Rapunzel e Flynn Rider na nova versão em live-action de 'Enrolados', da Disney. Em breve, exclusivamente nos cinemas", diz a publicação. Teagan reagiu: "Meu Deus, quem são eles?". Já Teagan escreveu: "Eu vi a luz".







Na história, Rapunzel é roubada dos pais - ainda bebê - pela vilã Mamãe Gothel. Com cabelos longos e mágicos, a menina vive presa em uma torre, e a 'mãe' insiste em dizer que faz isso para protegê-la. No entanto, prestes a completar 18 anos, Rapunzel sonha em deixar o local para ver as luzes que aparecem no céu todos os anos no aniversário dela.

Um belo dia, o caminho da princesa se cruza com o do bandido Flynn. Ela, então, pedirá ajuda a ele para conhecer o mundo real. Pelo caminho, os dois viverão grandes aventuras e um romance.