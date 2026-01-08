Sydney Sweeney interpreta Millie em ’A Empregada’ - Divulgação

Publicado 08/01/2026 11:07

Rio - Sucesso de bilheterias, a continuação do longa “A Empregada”, em cartaz nos cinemas, foi confirmada pela Lionsgate. “O Segredo da Empregada”, o segundo livro na trilogia de Freida McFadden, deve voltar a ter Sydney Sweeney no papel de Millie e Michele Morrone como Enzo.

“É evidente, tanto pela bilheteria mundial quanto pela repercussão nas redes sociais, que o público respondeu de forma intensa – e audível – à experiência totalmente única e verdadeiramente teatral de ‘A Empregada’ e quer saber o que acontece a seguir”, disse Adam Fogelson, presidente do Lionsgate. “Acreditamos nessas histórias desde o início e estamos extremamente animados para trazer o próximo capítulo da história de Millie para as telas”, completou.



De acordo com a imprensa americana, o projeto está em desenvolvimento há alguns meses e deve começar a ser filmado ainda neste ano. É esperado que Paul Feig retorne para a direção, com roteiro de Rebecca Sonnenshine, que adaptou "A Empregada".



A produção será de Todd Lieberman, da Hidden Pictures, Feig e Laura Fischer, da Pretty Dangerous Pictures, e Carly Elter e Alex Young, também da Hidden Pictures. McFadden também será produtora executiva.



“Tem sido emocionante ver o público ao redor do mundo se apaixonar por A Criada e pelo trabalho incrível do nosso talentoso elenco e equipe. Temos sorte de Freida McFadden já ter expandido a jornada de Millie nos livros”, afirmou o diretor Paul Feig.



Apenas nos Estados Unidos, “A Empregada” já arrecadou mais de US$ 75 milhões, cerca de R$ 403 milhões. Mundialmente, o filme já ultrapassou a marca dos US$ 133 milhões, cerca de R$ 716 milhões. No Brasil, o longa estreou oficialmente nos cinemas em 1º de janeiro.



No longa, a perfeição é uma ilusão e nada é o que parece. Tentando escapar do passado, Millie (Sweeney) aceita um emprego como empregada doméstica na casa dos ricos Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Mas o que começa como um emprego dos sonhos rapidamente se transforma em algo muito mais perigoso — um jogo sexy e sedutor de segredos, escândalos e poder. Por trás das portas fechadas dos Winchesters, esconde-se um mundo de reviravoltas chocantes que o manterão intrigado até o final.



No segundo livro, “O Segredo da Empregada”, Millie tenta fugir do passado e procura um novo emprego que não faça mil perguntas sobre a vida de uma candidata a empregada. Por isso, ela mal consegue acreditar quando Douglas Garrick a contrata.



O plano dela é trabalhar na casa da família por um período curto, de preferência sem atrair nenhuma atenção, até alcançar seu objetivo maior. Só que, enquanto ela passa os dias limpando a cobertura deslumbrante e preparando pratos requintados para o casal, a Sra. Garrick nunca sai do quarto. Na verdade, as duas não foram sequer apresentadas. E Millie tem certeza de que já a ouviu chorando.



Certo dia, ao colocar a roupa para lavar, ela vê manchas de sangue na camisola da mulher. Não é a primeira vez, e Millie decide descobrir o que está acontecendo. Quando finalmente consegue entrar no quarto, o que vê lá dentro muda todos os seus planos. Alguém precisa pagar. E o preço depende unicamente do que Millie está disposta a fazer.



Lançada em 2023, a trilogia “A Empregada” já vendeu mais de 12 milhões de cópias. O primeiro livro chegou a ficar 138 semanas na lista de mais vendidos do “The New York Times”.

