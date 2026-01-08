Priscilla será a boneca Susi em musicalDivulgação
O papel marca a primeira vez que a artista protagoniza um musical como integrante fixa do elenco. Vale lembrar que a estreia de Priscilla no gênero aconteceu em novembro de 2025, com uma participação especial em sete sessões de “Wicked”.
Inspirado na boneca Susi, lançada em 1966, o espetáculo revisita memórias afetivas enquanto debate questões atuais. A trama acompanha Victor, um menino de imaginação fértil, imerso em um cotidiano mediado por telas que limitam sua percepção do mundo. Em um percurso onírico entre sonho e pesadelo, ele embarca em uma jornada fantástica ao lado de Susi, enfrentando medos e descobrindo novas perspectivas.
Nesse universo simbólico surge Vênus, personagem que encarna padrões importados, discursos de perfeição e pressões contemporâneas ligadas ao consumo e à imagem, atuando como força de oposição ao longo do caminho do protagonista. Entre aliados e antagonistas, Victor vive um rito de passagem da infância para a adolescência.
“Susi, o Musical” é idealizado e escrito por Mara Carvalho, com músicas de Thiago Gimenes e concepção e direção de Ulysses Cruz. Apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio do Itaú e licenciamento da Estrela, o musical tem produção da Ulysses Cruz Arte & Entretenimento. Os ingressos estão à venda pelo site da Sympla e na bilheteria do teatro. As entradas custam a partir de R$ 25.
