Rio - Priscilla, de 29 anos, anunciou, nesta quinta-feira (7), que viverá a boneca Susi em um novo musical. Após uma publicação misteriosa, que fez com que os internautas acreditassem que ela estaria no “BBB 26”, a cantora contou a novidade para os fãs. “Susi, o Musical” estreia em 21 de fevereiro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.
Priscilla será a boneca Susi em musical - Divulgação / Vitor Almeida
“Protagonizar um musical pela primeira vez é um passo muito significativo na minha trajetória. A Susi carrega memória, afeto e muitas camadas de significado, e poder dar vida a essa personagem em um espetáculo que dialoga com o presente é um desafio artístico enorme e muito especial para mim”, conta Priscilla.

O papel marca a primeira vez que a artista protagoniza um musical como integrante fixa do elenco. Vale lembrar que a estreia de Priscilla no gênero aconteceu em novembro de 2025, com uma participação especial em sete sessões de “Wicked”.

Inspirado na boneca Susi, lançada em 1966, o espetáculo revisita memórias afetivas enquanto debate questões atuais. A trama acompanha Victor, um menino de imaginação fértil, imerso em um cotidiano mediado por telas que limitam sua percepção do mundo. Em um percurso onírico entre sonho e pesadelo, ele embarca em uma jornada fantástica ao lado de Susi, enfrentando medos e descobrindo novas perspectivas.

Nesse universo simbólico surge Vênus, personagem que encarna padrões importados, discursos de perfeição e pressões contemporâneas ligadas ao consumo e à imagem, atuando como força de oposição ao longo do caminho do protagonista. Entre aliados e antagonistas, Victor vive um rito de passagem da infância para a adolescência.

“Susi, o Musical” é idealizado e escrito por Mara Carvalho, com músicas de Thiago Gimenes e concepção e direção de Ulysses Cruz. Apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio do Itaú e licenciamento da Estrela, o musical tem produção da Ulysses Cruz Arte & Entretenimento. Os ingressos estão à venda pelo site da Sympla e na bilheteria do teatro. As entradas custam a partir de R$ 25.