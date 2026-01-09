Wagner Moura atuando em 'O Agente Secreto'Divulgação / TV Globo
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- I Swear
- Marty Supreme
- Nuremberg
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Balada de um Jogador
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Louca pelo Garoto
- The Choral
- Morra, Amor
- Adeus, June
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Os Roses: Até que a Morte os Separe
- Steve
- Tempo de Guerra
- La Grazia, de Paolo Sorrentino (Itália)
- A Garota Canhota, de Tsou Shih-Ching (França/Taiwan)
- A Única Saída, de Park Chan-wook (Coreia do Sul)
- Nouvelle Vague, de Richard Linklater (Estados Unidos)
- Família de Aluguel, de Hikari (Japão)
- O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho (Brasil)
- Valor Sentimental, de Joachim Trier (Noruega)
- Sirât, de Oliver Laxe (Espanha)
- A Voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (Tunísia/França)
- The Man in My Basement
- Mother Vera
- My Father’s Shadow
- Pillion
- Ocean with David Attenborough
- The Shadow Scholars
- Urchin
- A Want In Her
- Wasteman
- Boong
- Elio
- Grow
- Como Treinar o Seu Dragão
- Lilo & Stitch
- Little Amelie
- Zootopia 2
- Casa de Dinamite
- I Swear
- Is This Thing On?
- Foi Apenas Um Acidente
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- A Hora do Mal
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Russell Crowe, por Nuremberg
- Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
- Joel Edgerton, por Sonhos de Trem
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Pecadores
- Harry Melling, por Pillion
- Cillian Murphy, por Steve
- Jesse Plemons, por Bugonia
- Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2
- Kate Hudson, por Song Sung Blue
- Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra
- Jennifer Lawrence, por Morra, Amor
- Renate Reinsve, por Valor Sentimental
- Andrea Riseborough, por Dragonfly
- Emma Stone, por Bugonia
- Tessa Thompson, por Hedda
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Pecadores
- Paul Mescal, por Hamnet
- Peter Mullan, por I Swear
- Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler, por Jay Kelly
- Andrew Scott, por Blue Moon
- Alexander Skarsgård, por Pillion
- Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental
- Brenda Blethyn, por Dragonfly
- Ariana Grande, por Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor Sentimental
- Amy Madigan, por A Hora do Mal
- Wunmi Mosaku, por Pecadores
- Carey Mulligan, por The Ballad of Wallis Island
- Gwyneth Paltrow, por Marty Supreme
- Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra
- Emily Watson, por Hamnet
- Hamnet
- A House of Dynamite
- I Swear
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pillion
- Sentimental Value
- Pecadores
- Sirat
- Apocalipse nos Trópicos
- Becoming Led Zeppelin
- Cover-Up
- The Librarians
- Mr Nobody Against Putin
- Ocean with David Attenborough
- One to One: John & Yoko
- The Perfect Neighbour
- Riefenstahl
- The Bad Guys 2
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- Little Amelie
- Zootopia 2
- Die My Love (Lynne Ramsay)
- Hamnet (Chloé Zhao)
- A House of Dynamite (Kathryn Bigelow)
- Marty Supreme (Josh Safdie)
- Uma Batalha Após a Outra (Paul Thomas Anderson)
- Rental Family (Hikari)
- Sentimental Value (Joachim Trier)
- Pecadores (Ryan Coogler)
- The Voice of Hind Rajab (Kaouther Ben Hania)
