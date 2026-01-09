Single de Maria Bethânia, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital, será lançado em 16 de janeiroReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Maria Bethânia, de 79 anos, vai lançar o single “Vera Cruz”, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital. A canção, apresentada ao público durante o show “Maria Bethânia – 60 anos de carreira”, ganhou uma versão de estúdio, que será lançada na próxima sexta-feira (16), nas principais plataformas de áudio.
fotogaleria
Single de Maria Bethânia, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital, será lançado em 16 de janeiro - Divulgação
Single de Maria Bethânia, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital, será lançado em 16 de janeiro - Reprodução / Instagram
Single de Maria Bethânia, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital, será lançado em 16 de janeiro - Divulgação / Guilherme Nabhan
Single de Maria Bethânia, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital, será lançado em 16 de janeiro - Reprodução / Instagram
O samba, de letra forte e emocionante, celebra a cultura afro-brasileira de um Brasil soberano, pátria dos Exus, em versos como: “Chefe de outra pátria não me induz / Quem vai me guiar/ Guarde seu preconceito/ Sou livre pra sambar/ Carrego nos meus ombros/ os quilombos de além-mar”. A letra também faz referências a Clementina de Jesus, Chico Xavier e Zé Pelintra.

Na versão de estúdio, assim como nas apresentações ao vivo, Bethânia termina a gravação com uma citação de “Carcará” (João do Vale e José Cândido), música que a projetou nacionalmente no espetáculo “Opinião” (1964 / 1965). O pré-save já pode ser feito no site https://orcd.co/veracruzmariabethania

A direção musical é de Pedro Guedes, também responsável pelos arranjos, ao lado dos músicos Jorge Helder (baixo e bandolim) e Thiago Gomes (arranjo, teclados e guitarra). A gravação conta com a participação do trio de vocalistas formado por Fael Magalhães, Janeh Magalhães e Jenni Rocha.

Roteirizado pela própria Maria Bethânia, o show “60 anos de carreira” promove a interseção entre a linguagem musical e a dramaturgia. Em 2025, o espetáculo passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, com ingressos esgotados e datas extras. Em 2026, Bethânia faz as duas últimas apresentações, que serão gravadas em áudio e vídeo, nos dias 17 e 18, no Vivo Rio (RJ).