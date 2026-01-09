Single de Maria Bethânia, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital, será lançado em 16 de janeiroReprodução / Instagram
Na versão de estúdio, assim como nas apresentações ao vivo, Bethânia termina a gravação com uma citação de “Carcará” (João do Vale e José Cândido), música que a projetou nacionalmente no espetáculo “Opinião” (1964 / 1965). O pré-save já pode ser feito no site https://orcd.co/veracruzmariabethania.
A direção musical é de Pedro Guedes, também responsável pelos arranjos, ao lado dos músicos Jorge Helder (baixo e bandolim) e Thiago Gomes (arranjo, teclados e guitarra). A gravação conta com a participação do trio de vocalistas formado por Fael Magalhães, Janeh Magalhães e Jenni Rocha.
Roteirizado pela própria Maria Bethânia, o show “60 anos de carreira” promove a interseção entre a linguagem musical e a dramaturgia. Em 2025, o espetáculo passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, com ingressos esgotados e datas extras. Em 2026, Bethânia faz as duas últimas apresentações, que serão gravadas em áudio e vídeo, nos dias 17 e 18, no Vivo Rio (RJ).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.