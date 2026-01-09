Single de Maria Bethânia, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital, será lançado em 16 de janeiro - Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 12:30

Rio - Maria Bethânia, de 79 anos, vai lançar o single “Vera Cruz”, com letra de Xande de Pilares e Paulo César Feital. A canção, apresentada ao público durante o show “Maria Bethânia – 60 anos de carreira”, ganhou uma versão de estúdio, que será lançada na próxima sexta-feira (16), nas principais plataformas de áudio.

