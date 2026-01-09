Dani Calabresa comentou mudanças após chegada do filho - Reprodução/Instagram

Dani Calabresa comentou mudanças após chegada do filho Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 19:42

Rio - Dani Calabresa fez um relato sobre as mudanças na própria vida após a chegada de Bernardo, primeiro filho com Richard Neuman. A comediante admitiu a vontade de ser uma pessoa cada vez melhor para o menino, que veio ao mundo em julho do ano passado.

fotogaleria

"Eu quero ser melhor pro Bernardo. Quero ser melhor pra mim. É beber mais água, fazer exercício, se cuidar mais, se amar mais. A gente tá junto com o nosso corpo pra vida toda. Eu não quero que ele sofra por besteira como eu sofro. Eu quero ser mais leve pra ele, encorajar ele a arriscar mais, a fazer mais coisas, mais cedo, afirmou no programa "Na Palma da Mari", da CNN Brasil.

Ela destacou a importância de 2025 em sua vida pessoal. "Foi o mais surpreendente e maravilhoso da minha vida. Foi a maior transformação que já aconteceu comigo. A maior e a melhor. Eu não era uma pessoa que sonhava com isso o tempo todo. Eu achava que, em algum momento, eu ia ter filho", disse ela.

"Eu durmo e acordo feliz com esse menino, empolgado com qualquer coisa. Ele vai descobrir a chuva, o sol, um passarinho, um picolé. A empolgação dele traz uma empolgação nova pra gente. Dá trabalho, mas fica tudo em outro plano", acrescentou Dani Calabresa.