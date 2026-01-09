Maisa parabeniza Rodrygo em rede social e reacende rumores de affair com jogador do Real Madrid - Reprodução / Instagram

Maisa parabeniza Rodrygo em rede social e reacende rumores de affair com jogador do Real MadridReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 18:25

Rio - Maisa Silva usou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para parabenizar Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, pelo aniversário de 25 anos. A atriz publicou nos stories uma foto ao lado do jogador e deixou uma mensagem carinhosa.

"HBD, cousin [feliz aniversário, primo]. Que Deus siga abençoando seus passos e te enchendo de felicidade e motivos para agradecer. Sempre bom quando estamos juntos!", escreveu a apresentadora.

O registro reacendeu a curiosidade dos fãs, já que os dois foram alvo de rumores de romance em 2023. Na época, Maisa e Rodrygo foram vistos juntos em baladas na Espanha e em São Paulo, além de terem aparecido lado a lado em jogos do Real Madrid, com direito a fotos no estádio. Apesar da repercussão, a atriz sempre negou qualquer envolvimento amoroso com o jogador.

Atualmente, Maisa segue solteira desde o fim do namoro de quatro anos com Nicholas Arashiro, encerrado em dezembro de 2021. Rodrygo, por sua vez, mantém a vida pessoal de forma discreta.