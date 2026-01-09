Rodrigo Simas e Agatha Moreira curtem dia de praia no Rio - Reprodução/Instagram

Rodrigo Simas e Agatha Moreira curtem dia de praia no RioReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 20:26

Rio - Rodrigo Simas, de 34 anos, aproveitou a sexta-feira (9) ensolarada para curtir um dia de praia no Rio de Janeiro ao lado da namorada, Agatha Moreira, de 33 anos.

O casal, que está junto desde 2018, compartilhou uma sequência de fotos em que aparecem aproveitando o momento a dois e chamaram a atenção dos seguidores ao exibirem os corpos definidos. Em um dos registros, Agatha surge sorridente enquanto desfila pela areia, em clima descontraído. “Hj deu praia”, escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. “Que casal, meus amigos, exalam uma química inexplicável!”, escreveu uma seguidora. “Esse casal é lindo”, comentou outra. “Gente, esse casal não dá! Eles são sexy demais, como pode?”, disse um terceiro