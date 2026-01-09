Emílio Dantas reclamou de produto errado que foi entregue após compra online - TV Globo/João Miguel Júnior

Emílio Dantas reclamou de produto errado que foi entregue após compra online TV Globo/João Miguel Júnior

Publicado 09/01/2026 18:02

Rio - Emílio Dantas reclamou de um produto entregue após realizar compra pela internet. Nesta sexta-feira (9), o ator de 43 anos contou que fez o pedido de um Playstation 5, mas acabou recebendo uma caixa com um garrafão de azeite.

fotogaleria

"Comprei um PS5 numa promoção da Amazon Brasil e recebi um garrafão de azeite. A Amazon Brasil diz que não pode fazer nada. Detalhe: a entrega não foi feita nem por terceiros. Foi a própria Amazon Brasil", contou o artista.

Amigos do ator demonstraram indignação com o problema. "Eu tô chocada! Que absurdo foi isso?", questionou Maria Joana. "Loucura", disse Jaffar Bambirra. "Eu comprei uma luminária e recebi um par de luvas, foi um erro de endereço, eu fui devolver e me reembolsaram o valor", relatou Katiuscia Canoro.