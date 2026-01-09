Deborah Secco curte dia de piscina em Orlando - Reprodução/Instagram

Deborah Secco curte dia de piscina em OrlandoReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 17:04

Rio - Deborah Secco, de 46 anos, está aproveitando dias de descanso ao lado da família em sua luxuosa mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (9), a atriz usou os Stories do Instagram para dividir com os seguidores alguns momentos do clima de férias, à beira da piscina.

“Hoje é dia de descanso por aqui”, disse Deborah, enquanto relaxava dentro da água, usando biquíni vermelho e óculos escuros. Em seguida, ela mostrou os sobrinhos, que se divertiam na piscina, e a filha, Maria Flor, de 10 anos, que preferiu descansar em um sofá. “Meus nenezinhos chegaram. Meus sobrinhos lindos. Minha outra nenenzinha está ali de preguiça”, comentou a atriz.

“Eu aqui com a piscininha quentinha, pegando um solzinho e é isso, não quero guerra com ninguém”, concluiu. Além dos momentos de lazer, Deborah também compartilhou registros do almoço especial, preparado por um churrasqueiro profissional.

A mansão, que já chamou atenção nas redes sociais, foi destaque recentemente após Juliana Paes, amiga de Deborah, passar o Réveillon no local. Na ocasião, a atriz fez um tour pela residência e mostrou detalhes da propriedade, que conta com dez quartos temáticos, oito banheiros, cinema privativo e sala de jogos. “Adoraria dizer para vocês que essa casa é minha”, brincou Juliana Paes ao compartilhar o vídeo com seus seguidores.