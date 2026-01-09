Sthefany Brito encanta a web ao mostrar momento divertido com os filhos - Reprodução/Instagram

Rio - Sthefany Brito, de 38 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (9) ao publicar um vídeo dos filhos brincando juntos. Grávida do terceiro filho, a atriz comentou que já consegue imaginar o caçula participando das brincadeiras ao lado dos irmãos mais velhos

No registro, Antonio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1, aparecem abraçados enquanto andam juntos em um triciclo infantil. Em determinado momento, o primogênito pega o bebê no colo e o retira do brinquedo.

“E quando eu vejo essas cenas (e também as cenas de caos), só fico pensando que logo vai ter um pinguinho de gente aí no meio, querendo fazer tudo igual a eles!!”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Antonio Enrico e Vicenzo são frutos do relacionamento de Sthefany Brito com o empresário Igor Raschkovscky, com quem é casada desde 2011.

A publicação recebeu diversos comentários carinhosos dos seguidores. “Que privilégio crescer rodeado de irmãos”, disse uma seguidora. “Doida para conhecer o terceirinho”, comentou outra. “Lindos seus filhos, e vem mais um príncipe”, escreveu uma terceira, celebrando a nova fase da família.