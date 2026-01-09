Zé Felipe contou que não se importa com as críticas envolvendo seu nome - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 16:46

Rio - Zé Felipe, de 27 anos, abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta sexta-feira (9) e contou se é afetado pelos comentários negativos que recebe na web. O sertanejo garantiu que não leva em consideração as críticas.

"Nem um pouco. Até porque não vai mudar. Vou me afetar e vai mudar a opinião da pessoa que não gosta? Não. Então acho que quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem quer falar mal, vai falar mal", afirmou ele.

O ex-marido de Virginia Fonseca afirmou ter consciência de que não é possível ser admirado por todos. "O importante é estar bem com a gente mesmo, saber das nossas intenções e ter propósito. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem somos nós?", finalizou.