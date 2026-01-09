Nattan - Reprodução / Instagram

NattanReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 19:02

Rio - Após o nascimento de Zuza, Nattan falou abertamente sobre a nova fase da vida, o retorno aos palcos e a vontade de aumentar a família. Em conversa com os seguidores nas redes sociais, o cantor comentou a adaptação à rotina de shows longe da filha e de Rafa Kalimann e revelou que, apesar da empolgação, prefere esperar antes de ter outro bebê.

fotogaleria

“Já quero outro. Calma, não pode esquecer também da gente”, disse o artista, ao comentar o desejo de ter mais um filho. Apesar da empolgação, Nattan destacou que a decisão precisa de tempo e planejamento. “Vamos aproveitar muito com Zuza. Quando ela estiver grande, vamos começar a viajar, fazer umas viagens, curtir igual a gente curtia. Depois a gente tem mais um. Quem sabe vem um Joaquim aí depois, né?”, afirmou.O cantor também falou sobre o retorno aos shows e a dificuldade de se afastar da família neste início. “Está no meu coração estar junto de vocês, volto hoje, faço esse final de semana de show, mas já quero terminar o show, vou voltar correndo, porque eu não consigo ficar longe dessas meninas”, contou.Ao celebrar a nova fase, Nattan ressaltou a importância de acompanhar de perto o crescimento da filha e revelou expectativas para os próximos anos. “Você quer sair dali correndo pra chegar em casa. É do palco pra casa, ter a sensação de pegar a sua filha, acordar ela. Quero também estar chegando em casa de manhã e estar arrumando a Zuzu, ver a Zuzu arrumadinha para deixar ela na escola, quero viver todos esses momentos. É muito especial, de verdade”, concluiu.