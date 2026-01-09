NattanReprodução / Instagram
“Já quero outro. Calma, não pode esquecer também da gente”, disse o artista, ao comentar o desejo de ter mais um filho. Apesar da empolgação, Nattan destacou que a decisão precisa de tempo e planejamento. “Vamos aproveitar muito com Zuza. Quando ela estiver grande, vamos começar a viajar, fazer umas viagens, curtir igual a gente curtia. Depois a gente tem mais um. Quem sabe vem um Joaquim aí depois, né?”, afirmou.
O cantor também falou sobre o retorno aos shows e a dificuldade de se afastar da família neste início. “Está no meu coração estar junto de vocês, volto hoje, faço esse final de semana de show, mas já quero terminar o show, vou voltar correndo, porque eu não consigo ficar longe dessas meninas”, contou.
Ao celebrar a nova fase, Nattan ressaltou a importância de acompanhar de perto o crescimento da filha e revelou expectativas para os próximos anos. “Você quer sair dali correndo pra chegar em casa. É do palco pra casa, ter a sensação de pegar a sua filha, acordar ela. Quero também estar chegando em casa de manhã e estar arrumando a Zuzu, ver a Zuzu arrumadinha para deixar ela na escola, quero viver todos esses momentos. É muito especial, de verdade”, concluiu.
