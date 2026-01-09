Emanuelle Araújo muda o visual e volta às novelas da Globo - Divulgação / Pablo Grotto

Emanuelle Araújo muda o visual e volta às novelas da Globo

Publicado 09/01/2026 14:41

Rio - Emanuelle Araújo, de 49 anos, está de volta às novelas da TV Globo e com visual renovado. A atriz integra o elenco de "A Nobreza do Amor", próxima trama das 18h, com estreia prevista para março, ambientada nos anos 1920. O projeto marca o retorno dela às produções da emissora após 6 anos longe dos folhetins.