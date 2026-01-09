Emanuelle Araújo muda o visual e volta às novelas da GloboDivulgação / Pablo Grotto

Rio - Emanuelle Araújo, de 49 anos, está de volta às novelas da TV Globo e com visual renovado. A atriz integra o elenco de "A Nobreza do Amor", próxima trama das 18h, com estreia prevista para março, ambientada nos anos 1920. O projeto marca o retorno dela às produções da emissora após 6 anos longe dos folhetins.
Emanuelle Araújo muda o visual e volta às novelas da Globo - Divulgação / Pablo Grotto

Para viver a nova personagem, Emanuelle abriu mão dos cabelos longos. "Gosto muito de me reinventar para cada papel. Mudar o visual é uma forma de mergulhar na personagem, ainda mais agora, voltando às novelas depois de alguns anos. É como começar um novo capítulo", afirma.

Na história escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com direção artística de Gustavo Fernandez, Emanuelle interpreta uma mulher elegante, mãe da vilã vivida por Theresa Fonseca e mulher de um banqueiro, papel de Danton Mello. A atriz integra um núcleo que também conta com Rodrigo Simas e Marco Ricca, que dão vida a pai e filho.

A novela acompanha a trajetória da princesa africana Alika (Duda Santos), que foge para o Brasil após o reino de Batanga ser tomado pelo tirano Jendal (Lázaro Ramos).

Além da televisão, a artista segue ativa na música. No sábado, 24 de janeiro, ela sobe ao palco do Universo Spanta, no Rio, à frente do bloco Chame Gente.