Carolina Dieckmmann se emociona ao se despedir o filho José WorcmanReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 18:01

Rio - Carolina Dieckmmann, de 47 anos, apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (9) com o rosto visivelmente inchado após se despedir do filho caçula, José, de 17 anos, fruto de seu relacionamento com Tiago Worcman. O jovem vive atualmente em Amsterdã, na Holanda, e a despedida marcou o fim de uma temporada especial da atriz na Europa.

Carolina chegou ao continente europeu em novembro e aproveitou o período para passar mais tempo ao lado da família, além de conhecer pontos turísticos e viver momentos de lazer com o filho. Agora, a atriz retorna ao Brasil, enquanto José permanece no exterior.

Nos Stories do Instagram, a artista fez um desabafo sincero ao mostrar o rosto dentro do avião e falar sobre a dor da separação. “A cara inchada de tanto chorar; despedir de filho é um negócio difícil! Mas bora hidratar essa fuça, encarar os fatos e agradecer… tá geral com saúde e voando alto com as próprias asas. É duro, mas é bênção”, escreveu.

Carolina também compartilhou uma sequência de fotos e vídeos ao lado do filho, relembrando momentos vividos juntos pela cidade, desde passeios até registros do retorno ao Brasil.

A publicação recebeu diversos comentários de fãs e amigos que demonstraram apoio à atriz. “Essa viagem foi linda! Logo logo vocês estarão juntinhos de novo!”, escreveu uma seguidora. “Orgulho e admiração sinto eu também por você! Que baita mãe você é, Carol, maravilhosa demais”, elogiou outra. “Amei conhecer mais de Amsterdã por você e amei mais ainda te ver tão feliz com eles”, comentou uma terceira.