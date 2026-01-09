Imagem original do nascimento dos gêmeos Roque e Raul - Reprodução / Instagram

Imagem original do nascimento dos gêmeos Roque e RaulReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 13:42 | Atualizado 09/01/2026 13:43

Rio - A atriz Fabiula Nascimento publicou uma homenagem aos filhos, Roque e Raul, nesta sexta-feira (9), pelo aniversário de quatro anos dos gêmeos. Para registrar a data, a artista reproduziu a mesma pose capturada no momento do nascimento das crianças, frutos do relacionamento com o ator Emilio Dantas. No registro atual, os meninos aparecem posicionados junto à mãe, envoltos em cobertores, de maneira similar à imagem original de 2022.

fotogaleria



Na legenda da publicação, a atriz mencionou a intensidade das emoções vivenciadas desde a chegada dos filhos e expressou agradecimento pela formação família. "Há 4 anos vivendo dentro de uma coqueteleira de emoções. Obrigada meus filhos. Obrigada por nos escolher para ser família", escreveu. Na legenda da publicação, a atriz mencionou a intensidade das emoções vivenciadas desde a chegada dos filhos e expressou agradecimento pela formação família. "Há 4 anos vivendo dentro de uma coqueteleira de emoções. Obrigada meus filhos. Obrigada por nos escolher para ser família", escreveu.

A postagem gerou interações de seguidores e colegas de profissão, que utilizaram o espaço para enviar mensagens sobre a trajetória da família ao longo dos últimos quatro anos.

"Vivas e mais vivas para essa dupla de lindezas", comentou o ator Marcelo Medici; "Amo vocês do peito explodir! Feliz aniversário para os carinhas mais legais e mais amados do mundo! Roque e Raul!", escreveu a cantora e atriz Emanuelle Araujo.

"Família linda! Feliz aniversário, Roque e Raul!", comentou uma pessoa; "Ah lindos demais! Feliz aniversário, príncipes!", parabenizou outra seguidora; "Lindos! Muito amor, saúde, paz e tudo de mais lindo no caminho desses gêmeos tão amados! Viva R&R!", escreveu uma fã.

