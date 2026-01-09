O peso atual e o corpo de Viih Tube - Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 12:33

Rio - A influenciadora digital Viih Tube, de 25 anos, utilizou suas redes sociais, nesta sexta-feira (9), para atualizar os seguidores sobre sua jornada de emagrecimento. Em registro publicado nos Stories, do Instagram, a ex-BBB exibiu o visor de uma balança com a marcação de 61 kg. Segundo o relato da empresária, seu peso anterior era de 82 kg, o que totaliza uma redução de 21 kg no intervalo de um ano.

O processo de emagrecimento teve início após o nascimento de seu segundo filho, Ravi. A influenciadora atribui o resultado à adoção de treinos regulares feitos em casa, acompanhada pelo marido, Eliezer, e a modificações em seu plano alimentar.

Além da nova rotina de hábitos, Viih Tube também confirmou ter passado por procedimentos estéticos, como lipoaspiração e abdominoplastia, para auxiliar no alcance de seus objetivos.



A artista já havia documentado a diferença no caimento de suas roupas. Ela ainda destacou a necessidade de abri mão de determinados alimentos e a manutenção da constância nos exercícios físicos.