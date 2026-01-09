Dennis DJ e L7nnon lançam música em com o cantor colombiano - Divulgação

Publicado 09/01/2026 13:10

Rio - DENNIS e L7NNON se unem ao cantor colombiano Beéle na faixa “Loco Contigo”, que acaba de chegar às plataformas digitais. A música aposta no diálogo entre o funk brasileiro e o pop latino, reunindo artistas de cenas diferentes em uma colaboração internacional.

A letra aborda uma relação intensa, marcada por desejo, química e encontros memoráveis. O clima da narrativa transita por lugares como Ibiza, na Europa, e o Rio de Janeiro, enquanto a mistura de português e espanhol reforça a proposta de conexão entre culturas e públicos distintos.

“Essa música representa muito pra mim. Conseguimos conectar Brasil e Colômbia de um jeito muito natural e o resultado ficou incrível. Trabalhar com o Beéle e o L7NNON foi demais, cada um trouxe sua identidade, e o resultado é uma faixa feita para dançar e para sentir. Estou muito feliz em continuar levando o funk para fora do país e mostrando a força e poder do nosso som”, afirma DENNIS.

O DJ e produtor segue investindo em parcerias fora do Brasil. Um dos trabalhos recentes de maior repercussão foi o remix de “Tá OK”, originalmente lançado com MC Kevin o Chris e que ganhou nova versão com Karol G e Maluma.

DENNIS também assinou colaborações com nomes do pop latino, como Emilia Mernes, em “Motinha 2.0 Remix”, e Kenia OS, em “BATE”. “Loco Contigo” entra nesse contexto de trocas musicais e amplia o alcance do funk ao dialogar com outras sonoridades do mercado internacional.