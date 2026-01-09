Patrícia Poeta aposta em biquíni vintage para curtir as férias - Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 11:39

Rio - Patrícia Poeta, de 49 anos, usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques vintage que fez durante sua viagem de férias, nesta sexta-feira (9). Em seu perfil do Instagram, a jornalista surgiu de biquíni de bolinhas e fez referência aos anos 1960.

fotogaleria

“Estilo de 1960”, escreveu ela, em inglês, na legenda da publicação, que ainda recebeu um emoji de biquíni. Para curtir o dia, Patrícia apostou em um biquíni branco de bolinhas pretas, tomara que caia, uma bandana com as mesmas cores e uma saia longa preta com uma fenda na perna. Completando o look, um óculos escuro com detalhes preto e branco, além de um colar.



Nos comentários, os internautas elogiaram as fotos e exaltaram a beleza da jornalista. “Mulher linda e fotos perfeitas”, disse um perfil. “Lindeza enfeitando o paraíso!”, escreveu outro. “Que mulher espetacular, uma deusa, uma verdadeira obra de arte!”, afirmou um terceiro.