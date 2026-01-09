Rafa Kalimann e Nattan deixam a maternidade com Zuza Brazil News

Rio - Rafa Kalimann, de 32 anos, e Nattan, de 27, deixaram o Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo, com a filha Zuza, nesta sexta-feira (9). Todo sorridente, o casal foi flagrado na saída do local por um fotógrafo. A bebê estava no colo da influenciadora digital e usava uma mantinha vermelha. 
Zuza veio ao mundo nesta terça (6). O anúncio do nascimento da pequena foi feito por Rafa e Nattan, que tornaram o relacionamento público em 2024, nas redes sociais. "Zuza Helena Kalimann de Cesário 06/01/2026. O dia que será pra sempre", escreveram. 
O cantor, inclusive, contou aos seguidores que o parto durou 40 horas e agradeceu à equipe médica. "Essas mulheres são anjos aqui na terra. Obrigado por tanta paciência, dedicação e amor com Zuza e Rafa. Foram 40 horas juntas em um propósito só". 
O nome Zuza é uma homenagem a Josefina, avó falecida do cantor que tinha este apelido.
 