Publicado 09/01/2026 13:45

Rio - Rafa Kalimann, de 32 anos, e Nattan, de 27, deixaram o Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo, com a filha Zuza, nesta sexta-feira (9). Todo sorridente, o casal foi flagrado na saída do local por um fotógrafo. A bebê estava no colo da influenciadora digital e usava uma mantinha vermelha.

Zuza veio ao mundo nesta terça (6). O anúncio do nascimento da pequena foi feito por Rafa e Nattan, que tornaram o relacionamento público em 2024, nas redes sociais. "Zuza Helena Kalimann de Cesário 06/01/2026. O dia que será pra sempre", escreveram.

O cantor, inclusive, contou aos seguidores que o parto durou 40 horas e agradeceu à equipe médica. "Essas mulheres são anjos aqui na terra. Obrigado por tanta paciência, dedicação e amor com Zuza e Rafa. Foram 40 horas juntas em um propósito só".

O nome Zuza é uma homenagem a Josefina, avó falecida do cantor que tinha este apelido.