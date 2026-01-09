Ivete Sangalo usa vestido vazado para praia em Trancoso - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo usa vestido vazado para praia em TrancosoReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 13:57

Rio - Ivete Sangalo aproveitou o dia de sol em Trancoso, no sul da Bahia, nesta sexta-feira (9), e chamou atenção ao compartilhar o look escolhido para curtir a praia. Solteira, a cantora apostou em um visual leve e sensual, com biquíni claro combinado a um vestido vazado verde.

fotogaleria

A artista, de 53 anos, está no distrito baiano acompanhada da família e dividiu com os seguidores, nas redes sociais, registros feitos no mesmo dia. Em tom bem-humorado, Ivete legendou uma das publicações como “Vampiras estão soltas” e, em outro clique da sequência, brincou: “Gata Trancoso". A artista, de 53 anos, está no distrito baiano acompanhada da família e dividiu com os seguidores, nas redes sociais, registros feitos no mesmo dia. Em tom bem-humorado, Ivete legendou uma das publicações como “Vampiras estão soltas” e, em outro clique da sequência, brincou: “Gata Trancoso".

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025. O casal esteve junto por 17 anos e comunicou a separação de forma conjunta nas redes sociais;