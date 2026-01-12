Minnie Driver anuncia vitória de 'O Agente Secreto' no Globo de OuroReprodução / X

Rio - A atriz Minnie Driver viralizou nas redes sociais ao falar "parabéns" em português, ao anunciar a vitória do filme "O Agente Secreto" na categoria de "Melhor Filme Em Língua Não-Inglesa" no Globo de Ouro, neste domingo (11), em cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista recebeu diversos elogios dos fãs brasileiros.

Minnie tem 55 anos e nasceu em Londres, Inglaterra. Ela já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de Skylar em "Gênio Indomável" (1997), e participou de filmes como "007 contra GoldenEye" (1995), "O Fantasma da Ópera" (2004) e dublou personagens nas animações "Tarzan" (1999) e "Os Simpsons: O Filme" (2007).

A atriz também participou das séries "The Riches" (2007-2008), interpretando Dahlia Malloy, e "Speechless" (2016-2020), como Maya DiMeo, e "Arcane" (2024).

A artista também é cantora e já lançou três álbuns de estúdio: “Everything I’ve Got In My Pocket” (2004), “Seastories” (2007) e “Ask Me To Dance” (2014).

Minnie já teve relacionamentos com os atores Matt Damon, John Cusack e o ex-baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Vitória histórica

O Brasil fez história mais uma vez na cerimônia do Globo de Ouro. Wagner Moura venceu a categoria "Melhor Ator Drama" pelo trabalho em "O Agente Secreto" e o longa levou a melhor como "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa". O filme também concorria como "Melhor Filme de Drama", mas foi desbancada por "Hamnet".

Wagner, de 49 anos, concorria à estatueta com Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Jeremy Allen White. Com a vitória, o artista se tornou o primeiro ator brasileiro a vencer na categoria. Ao caminhar em direção ao palco, ele recebeu o carinho de Adam Sandler e Julia Roberts.