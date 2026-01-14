Wagner Moura, protagonista de 'O Agente Secreto', venceu como Melhor Ator em filme de Drama - Etienne Laurent / AFP

Wagner Moura, protagonista de 'O Agente Secreto', venceu como Melhor Ator em filme de DramaEtienne Laurent / AFP

Publicado 14/01/2026 17:45

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho receberam um telefonema do presidente Lula e da primeira-dama Janja. O casal ligou para os artistas a fim de parabenizá-los pelas vitórias no Globo de Ouro, que ocorreu no último domingo, 11.

O Agente Secreto, protagonizado por Moura, levou a categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, enquanto o brasileiro ganhou o prêmio de Melhor Ator Em Filme de Drama.

No vídeo publicado no Instagram, o presidente descreve o telefonema como um "reconhecimento da grandeza do cinema brasileiro". Lula enalteceu a dupla e afirmou que, em breve, uma medida que favorece filmes nacionais nas redes públicas será anunciada: "São centenas de filmes que vamos passar para o povo brasileiro ter o direito de conhecer o que é o cinema brasileiro".

O presidente reforçou a importância de manifestações artísticas nacionais e disse que o Brasil não deve se "apequenar diante de ninguém".

"Nós temos dito isso em todos os lugares que vamos, sobre como a cultura e democracia andam juntas", afirmou Moura em resposta. "Desde que a democracia voltou ao Brasil, passamos a ter outra vez nossa produção cinematográfica, cultural, teatral".

"A cultura é, efetivamente, uma das coisas mais sagradas na construção na personalidade de um país", disse Lula, antes de comentar sobre o cinema brasileiro na corrida ao Oscar.

Confira aqui

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho enaltecem o Brasil no Globo de Ouro

Após a vitória de O Agente Secreto, o diretor Kleber Mendonça Filho fez um discurso em agradecimento à conquista. O artista ainda mandou um recado importante: "Dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um momento muito importante na história para fazer cinema, aqui [nos Estados Unidos] e no Brasil. Jovens cineastas, continuem fazendo filmes".

Enquanto isso, Wagner Moura ressaltou a importância do filme. Em sua fala, o brasileiro disse, primeiramente, em inglês:

"O Agente Secreto é um filme sobre memória, ou falta de memória, e trauma geracional. Eu acredito que se um trauma pode ser passado de geração para geração, os valores também podem. Esse prêmio vai para aqueles que estão se mantendo fiéis aos seus valores nos momentos difíceis."

Depois, em português, o ator completou: "A todo mundo do Brasil assistindo a isso agora... Viva o Brasil! Viva a Cultura brasileira!"