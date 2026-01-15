Capa do novo disco de Harry Styles - Reprodução/Instagram

Rio - Harry Styles usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para anunciar o data de lançamento do álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". O trabalho chegará às plataformas digitais no dia 6 de março. cantor britânico também revelou a capa do projeto.

O artista ficou conhecido mundialmente por fazer parte da extinta banda "One Direction", que esteve em atividade entre 2016 e 2020. Além de Harry, também integravam o grupo Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik.

Em carreira solo, ele lançou três discos de estúdio: "Harry Styles" (2017), "Fine Line" (2019) e "Harry's House" (2022).