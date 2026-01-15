Velhos Bandidos, filme com Bruna Marquezine e Fernanda Montegro ganha pôster - Divulgação

Publicado 15/01/2026 17:34 | Atualizado 15/01/2026 17:35

Rio - O cartaz oficial do filme "Velhos Bandidos" foi divulgado nesta quinta-feira (15). A comédia de ação chega aos cinemas no dia 26 de março e reúne um elenco de peso liderado por Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos.

Na trama, Fernanda Montenegro interpreta Marta, que forma par com Rodolfo (Ary Fontoura). Juntos, os dois planejam um assalto a banco ambicioso, digno de roteiro de cinema. Para colocar o plano em prática, eles contam com a ajuda de um casal mais jovem de assaltantes: Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta), que entram na história mesmo a contragosto.O grupo, no entanto, precisa lidar com a presença constante de Oswaldo, um investigador obstinado vivido por Lázaro Ramos. A perseguição promete movimentar a narrativa e adicionar tensão ao tom de comédia do longa."Velhos Bandidos" também conta com participações especiais de nomes consagrados como Reginaldo Faria, Vera Fischer, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado, Laila Garin e Nathalia Timberg.O filme tem direção e produção de Claudio Torres, filho de Fernanda Montenegro. Vencedor do Emmy Internacional com "A Mulher Invisível", o cineasta também assinou projetos como "Reality Z" e "Magnífica 70". No cinema, dirigiu "O Homem do Futuro", com Wagner Moura, e "Redentor", título que abriu a Mostra Panorama do Festival de Berlim.