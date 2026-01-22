Estatueta do Oscar - Divulgação

Estatueta do OscarDivulgação

Publicado 22/01/2026 12:25 | Atualizado 22/01/2026 13:18

"O Agente Secreto" fez história ao receber quatro indicações para o Oscar nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, por Wagner Moura, em anúncio feito nesta quinta-feira (22). A obra de Kléber Mendonça Filho se junta a outras produções do cinema brasileiro que concorreram e venceram estatuetas da prestigiada premiação.

Entre outros destaques, estão "Cidade de Deus", concorrente nas categorias de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Edição em 2004, e "Ainda Estou Aqui", vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional, em 2025. Confira outros indicados do Brasil a seguir.

'O Pagador de Promessas' (1963)

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, o filme conta a história de Zé do Burro (Leonardo Villar) e sua mulher, Rosa (Glória Menezes), que viviam em uma casa em Salvador. Quando o seu burro adoece, Zé faz uma promessa a uma Mãe de Santo para recuperar o animal.

'Raoni' (1979)

A obra conta sobre o cacique Raoni e a sua luta para defender o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Produzido pelos cineastas Luiz Carlos Saldanha e o belga Jean-Pierre Dutilleux, o longa foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 1979.

'O Beijo da Mulher-Aranha' (1986)

Apesar de contar com a atuação de Sônia Braga e direção de Héctor Babenco, argentino naturalizado brasileiro que concorreu na categoria de Melhor Diretor pelo filme, a obra foi considerado norte-americano. O longa rendeu a William Hurt o Oscar de Melhor Ator. O filme ainda recebeu indicações de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado.

'O Quatrilho' (1996)

Dirigido por Fábio Barreto, o filme conta a história de dois casais de imigrantes italianos que se unem para sobreviver e decidem morar na mesma coisa. Estrelado por Glória Pires, Patricia Pillar, Alexandre Paternost e Bruno Campos, a obra foi indicada a Melhor Filme Estrangeiro.

'O Que é Isso, Companheiro?' (1998)

Baseado no livro homônimo escrito por Fernando Gabeira em 1979, dirigido por Bruno Barreto e estrelado por Pedro Cardoso, Selton Mello e Fernanda Torres, o filme relata o caso do embaixador norte-americano sequestrado por guerrilheiros no Brasil, durante a ditadura militar.

'Central do Brasil' (1999)

O filme marcou a primeira vez na história que uma brasileira, Fernanda Montenegro, recebeu indicação ao prêmio de Melhor Atriz. "Central do Brasil", dirigido por Walter Salles e que também concorreu na categoria Melhor Filme Internacional, conta a história de uma mulher que escreve cartas para analfabetos e decide ajudar um menino a encontrar seu pai.

'Uma História de Futebol' (2001)

O curta conta histórias do Pelé, interpretadas por Antônio Fagundes e José Rubens Chachá. Dirigido por Paulo Machline, concorreu a Melhor Curta Metragem (Live Action).

'Cidade de Deus' (2004)

O filme de Fernando Meirelles quebrou, na época, o recorde de indicações ao Oscar, contabilizando quatro: Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Edição. Ele conta as histórias de Dadinho (Douglas Silva) e Buscapé (Alexandre Rodrigues) vivendo na comunidade da Zona Sudoeste do Rio.

'Lixo Extraordinário' (2011)

Foi indicado a Melhor Documentário. A coprodução entre Brasil e Reino Unido mostra sobre a produção de obras de arte com materiais coletados no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, pelo artista plástico Vik Muniz.

'O Sal da Terra' (2015)

Dirigido pelo brasileiro Juliano Salgado, em parceria com o alemão Wim Wenders, a obra descreve o fotógrafo Sebastião Salgado pela perspectiva dos cineastas. Concorreu na categoria de Melhor Documentário.

'O Menino e o Mundo' (2016)

Lançado em 2013 e concorrente na categoria Melhor Animação apenas em 2016, o filme dirigido por Alê Abreu mostra a história de um menino que deixou sua aldeia para encontrar o pai, que havia o deixado para ir à cidade grande.

'Democracia em Vertigem' (2020)

Dirigido por Petra Costa, o documentário faz uma análise política do Brasil durante o impeachment de Dilma Rousseff. Concorreu na categoria Melhor Documentário.

'Ainda Estou Aqui' (2025)

O aclamado filme dirigido por Walter Salles conta a história do sumiço de Rubens Paiva (Selton Mello), marido de Eunice Paiva (Fernanda Torres). Venceu a categoria Melhor Filme Internacional, de forma inédita para uma obra brasileira, e concorreu a Melhor Filme e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.