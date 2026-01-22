Wagner Moura atuando em 'O Agente Secreto'Divulgação / TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A lista de indicados ao Oscar 2026 foi divulgada, nesta quinta-feira (22), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O Brasil fez história, mais uma vez, e concorre em quatro categorias na premiação, que acontecerá no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
"O Agente Secreto" foi indicado nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator Wagner Moura, protagonista do longa, concorre como "Melhor Ator".
Com 16 indicações, o filme "Pecadores", estrelado por Michael B. Jordan, bateu um recorde na premiação ao superar a marca das 14 indicações de "A Malvada" (1950), "Titanic" (1997) e "La La Land" (2016), em suas respectivas edições. Protagonizado por Leonardo DiCapri, "Uma Batalha Após a Outra" disputa 13 estatuetas. 
Confira a lista completa de indicados:

Melhor Filme
“Bugonia”
"F1: O filme"
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
"O Agente Secreto"
“Valor sentimental”
“Pecadores”
“Sonhos de trem”
Melhor Filme Internacional
"O Agente Secreto"
“Valor sentimental”
"Foi apenas um acidente"
“A voz de Hind Rajab”
“Sirât”
Melhor Direção
Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
Ryan Coogler, “Pecadores”
Chloé Zhao, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
Joachim Trier, “Valor sentimental”
Josh Safdie, “Marty Supreme”

Melhor Ator
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
Wagner Moura, "O Agente secreto"
Michael B. Jordan, “Pecadores”
Ethan Hawke, "Blue Moon” 
Melhor Atriz
Rose Byrne, “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”
Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
Renate Reinsve, “Valor sentimental”
Emma Stone, “Bugonia”
Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”
Melhor Ator Coadjuvante
Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
Delroy Lindo, “Pecadores”
Melhor Atriz Coadjuvante
Amy Madigan, “A hora do mal”
Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
Wunmi Mosaku, “Pecadores”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”
Elle Fanning, “Valor sentimental”
Melhor Roteiro Original
“Pecadores”
“Blue Moon”
"Foi apenas um acidente"
“Marty Supreme”
“Valor sentimental”
Melhor Roteiro Adaptado
“Uma batalha após a outra”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Bugonia”
“Sonhos de trem”
“Frankenstein”
Melhor Animação
“Guerreiras do K-Pop”
“Arco”
“Zootopia 2”
“A pequena Amélie”
“Elio”
Melhor Documentário
“A vizinha perfeita”
“Come see me in the good light”
“Mr. Nobody Against Putin”
“Alabama: Presos do sistema”
“Cutting Through Rocks”
Melhor Fotografia
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
“Sonhos de trem”
“Frankenstein”
Melhor Design de Produção
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
Melhor Montagem
“Valor sentimental”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
“F1: O filme”
Melhor Figurino
“Frankenstein”
“Avatar: Fogo & cinzas”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
Melhor Elenco
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
"O Agente Secreto"
Melhor Trilha Sonora
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
Melhor Canção Original
“Golden”, “Guerreiras do K-Pop”
“I Lied to You”, “Pecadores”
“Dear Me”, “Diane Warren: Relentless”
“Train dreams”, “Sonhos de trem”
“Sweet dreams of joy”, “Viva Verdi”
Melhor Maquiagem
“Pecadores”
“Kokuho”
“Frankenstein”
“A meia-irmã feia”
“Coração de lutador — The Smashing Machine”
Melhores Efeitos Visuais
“Avatar: Fogo & cinzas”
“Frankenstein”
“O Ônibus perdido”
“Jurassic World: Recomeço”
“F1: O filme”
Melhor Som
“F1: O filme”
“Frankenstein”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Sirât”
Melhor Curta Documentário
“Armed Only with a Camera”
“All the Empty Rooms”
“Children No More: Were and Are Gone”
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a strangeness”
Melhor Curta
“Butcher's stain”
“A friend of Dorothy”
“Jane Austen's period drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
Melhor Curta Animação
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The three sisters”