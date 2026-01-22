Wagner Moura atuando em 'O Agente Secreto'Divulgação / TV Globo
Melhor Filme
"F1: O filme"
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
"O Agente Secreto"
“Valor sentimental”
“Pecadores”
“Sonhos de trem”
“Valor sentimental”
"Foi apenas um acidente"
“A voz de Hind Rajab”
“Sirât”
Ryan Coogler, “Pecadores”
Chloé Zhao, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
Joachim Trier, “Valor sentimental”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
Melhor Ator
Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
Wagner Moura, "O Agente secreto"
Michael B. Jordan, “Pecadores”
Ethan Hawke, "Blue Moon”
Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
Renate Reinsve, “Valor sentimental”
Emma Stone, “Bugonia”
Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
Delroy Lindo, “Pecadores”
Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
Wunmi Mosaku, “Pecadores”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”
Elle Fanning, “Valor sentimental”
“Blue Moon”
"Foi apenas um acidente"
“Marty Supreme”
“Valor sentimental”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Bugonia”
“Sonhos de trem”
“Frankenstein”
“Arco”
“Zootopia 2”
“A pequena Amélie”
“Elio”
“Come see me in the good light”
“Mr. Nobody Against Putin”
“Alabama: Presos do sistema”
“Cutting Through Rocks”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
“Sonhos de trem”
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
“F1: O filme”
“Avatar: Fogo & cinzas”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Marty Supreme”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
"O Agente Secreto"
“Pecadores”
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“I Lied to You”, “Pecadores”
“Dear Me”, “Diane Warren: Relentless”
“Train dreams”, “Sonhos de trem”
“Sweet dreams of joy”, “Viva Verdi”
“Kokuho”
“Frankenstein”
“A meia-irmã feia”
“Coração de lutador — The Smashing Machine”
“Frankenstein”
“O Ônibus perdido”
“Jurassic World: Recomeço”
“F1: O filme”
“Frankenstein”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Sirât”
“All the Empty Rooms”
“Children No More: Were and Are Gone”
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a strangeness”
“A friend of Dorothy”
“Jane Austen's period drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The three sisters”