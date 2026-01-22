Kleber Mendonça Filho - Reprodução do Instagram

Publicado 22/01/2026 14:36

Rio - Kleber Mendonça Filho falou sobre as quatro indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar e agradeceu o carinho dos brasileiros através de um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (22). O diretor do longa, ainda, admitiu o nervosismo ao acompanhar a divulgação da lista da premiação e contou que Wagner Moura estava no avião quando soube que concorre na categoria de "Melhor Ator", por seu papel no filme.

"Olá, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado por toda essa energia tão incrível que a gente está sentindo do público brasileiro para O Agente Secreto e para essas quatro indicações... A gente estava até agora há pouco com vários amigos aqui que ajudaram e fizeram parte do filme. Foi muito bom. Muito bom em termos, fiquei é bem nervoso, mas foi bom acompanhar ao vivo a transmissão... Quero também agradecer e mandar um grande abraço para o Wagner Moura, que estava no avião quando ele soube da informação que está indicado ao Oscar de Melhor Ator", afirmou.

Na sequência, Kleber citou a marca de quatro indicações da obra na premiação, assim como "Cidade de Deus", dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, em 2004. "Esse filme está vindo um ano depois do 'Ainda Estou Aqui' do Walter Salles, e tem quatro indicações que é a mesma quantidade de indicações que o 'Cidade de Deus' do Fernando Meirelles e da Catia Lund conseguiu em 2004", relembrou.



O diretor, ainda, opinou sobre o sucesso internacional da produção. "Quero lembrar uma coisa que 'O Agente Secreto' é uma combinação de muitas outras coisas, por exemplo, de vir de uma cidade que é o Recife, que tem um talento muito natural, nato para a cultura, para a literatura, para o teatro, para a música e, claro, para o cinema. O 'Agente Secreto' não surgiu esse ano, é fruto de muitos outros filmes. Não só os filmes que eu já fiz, mas filme também não existiria sem Amarelo Manga de Cláudio Assis, por exemplo".

No relato, ele fez questão de destacar que 'O Agente Secreto' é fruto de políticas públicas. "Elas são uma maneira inteligente, estão na nossa Constituição, de investir na identidade do próprio país com políticas públicas para as artes... Ver filmes de outros países é também parte do que nós somos, eu fui construído vendo filmes do mundo inteiro e, claro, também de Hollywood, mas você vê filmes brasileiros, você vê a produção artística brasileira é de extrema importância e o Brasil é um dos países que utiliza de maneira inteligente o investimento público em seus produtos culturais".

Kleber, por fim, demonstrou imensa alegria: "Um grande abraço para todo mundo que tenha acompanhado a trajetória de 'O Agente Secreto' desde maio no Festival de Cannes. Estamos aí. Estou muito feliz com esse dia de hoje e um grande beijo para vocês".

