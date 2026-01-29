Publicidade
Silvânia Aquino grava primeiro audiovisual com Berg Rabelo
Cantora ingressou em novo projeto após deixar a banda Calcinha Preta
Rio - Silvânia Aquino e Berg Rabelo gravaram na noite desta quinta-feira (29) o audiovisual do projeto "Duas Paixões", no Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Este é o primeiro trabalho da cantora após a saída da banda Calcinha Preta.
Ela anunciou o desligamento do grupo em novembro de 2025. "No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!", disse ela.
Ao lado de Berg Rabelo, Silvânia Aquino assinou com a empresa de Wesley Safadão em novembro do ano passado e terá a carreira administrada pela Camarote Shows, empresa do artista cearense.
Diversão
Silvânia Aquino grava primeiro audiovisual com Berg Rabelo
Cantora ingressou em novo projeto após deixar a banda Calcinha Preta
Celebridades
Karol Conká diz se voltaria a participar de um reality show
Rapper foi uma das integrantes do 'Big Brother Brasil 21'
Carnaval
Nova quadra da Unidos da Tijuca custará R$ 13 milhões e deve ficar pronta em nove meses
Prefeitura do Rio anunciou as obras nesta quinta-feira
Celebridades
Dudu Nobre é diagnosticado com pneumonia e cancela shows
Cantor ficará de repouso para tratar o problema de saúde
Carnaval
CET-Rio monta operação especial para ensaios técnicos na Sapucaí; veja as interdições
Ensaios técnicos começam nesta sexta-feira (30) e vão até domingo (1º)
Celebridades
Flay se manifesta sobre briga entre músicos de sua banda
Cantora lamentou troca de agressões durante um ensaio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.