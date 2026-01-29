Matéria Salva!

Diversão

Silvânia Aquino grava primeiro audiovisual com Berg Rabelo

Cantora ingressou em novo projeto após deixar a banda Calcinha Preta

Silvânia Aquino gravou audiovisual com Berg Rabelo
Silvânia Aquino
Berg Rabelo e Silvânia Aquino
Silvânia Aquino e Berg Rabelo se juntaram no projeto \'Duas Paixões\'
Silvânia Aquino deixou a banda Calcinha Preta em novembro de 2025
Rio - Silvânia Aquino e Berg Rabelo gravaram na noite desta quinta-feira (29) o audiovisual do projeto "Duas Paixões", no Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Este é o primeiro trabalho da cantora após a saída da banda Calcinha Preta.
Ela anunciou o desligamento do grupo em novembro de 2025. "No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!", disse ela.
Ao lado de Berg Rabelo, Silvânia Aquino assinou com a empresa de Wesley Safadão em novembro do ano passado e terá a carreira administrada pela Camarote Shows, empresa do artista cearense. 
 
