Tony Ramos e Gloria Pires estrelam o filme 'Se eu Fosse Você 3' Eny Miranda / Divulgação

Publicado 30/01/2026 12:18 | Atualizado 30/01/2026 12:43

Rio - O teaser oficial de "Se Eu Fosse Você 3" foi divulgado, nesta sexta-feira (30), e traz Tony Ramos e Gloria Pires de volta aos icônicos personagens Cláudio e Helena, que 'trocaram de corpos' nos dois primeiros filmes da franquia (2006 e 2009). Na comédia - que estreia em 3 de junho - eles vivem uma nova fase ao lado da filha, Bia (Cleo Pires), agora adulta e vivendo com seu parceiro, Aquiles (Rafael Infante). Assista!

O longa ainda conta com mais grandes nomes no elenco, como Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira, Rosi Campos e mais, além da participação especial de Fefe Schneider. A produção é dirigida por Anita Barbos, com supervisão artística de Daniel Filho e roteiro de Leandro Soares.

Relembre a história da franquia

Em "Se Eu Fosse Você" (2006), Cláudio e Helena enfrentam a rotina de um casamento de longa data até serem surpreendidos por um fenômeno inexplicável que os faz trocar de corpos. A partir dessa experiência inusitada, os dois passam a compreender melhor um ao outro.



Na sequência, lançada em 2009, o casal vive uma crise e considera a separação. No entanto, uma nova troca de corpos complica ainda mais a situação, principalmente quando a filha Bia (Isabelle Drummond), aparece grávida e hesita em contar a novidade aos pais.