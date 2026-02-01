Grupo Chocolate ganhou notoriedade após o sucesso do single ’Alô Virginia’ - Divulgação/Driely Cunha

01/02/2026

Rio - O Grupo Chocolate vive o auge da carreira ao viralizar nas plataformas digitais com a música "Alô Virginia", que ultrapassa 40 milhões de execuções e entrou no TOP 5 da playlist 'Hits Virais' do Spotify Global. Formada no Rio Grande do Sul por Luiz Alberto, Matheus Dias, Gabriel Rocha e Léo Maia, a banda faz um pedido inusitado para Virginia Fonseca no single: "cancelar o Body Splash de vanilla", produto da marca da influenciadora que desperta no personagem da canção lembranças de um ex-amor. Em entrevista, o vocalista Gabriel Rocha fala sobre o reconhecimento nacional e o encontro com a artista. Confira!

– Como a faixa "Alô Virginia" chegou até a banda?

A música chegou até a gente através do Marcelinho TDP, cavaquinista da Turma do Pagode e produtor musical do nosso DVD, que foi gravado no dia 15 de outubro, em Porto Alegre.

– Em que momento vocês perceberam que a música tinha viralizado nas redes sociais?

A gente lançou a música no dia 4 de dezembro e, no dia 6, dois dias depois, a Virginia postou ouvindo no carro, cantando, curtindo a música. A partir dali, a gente viu que ela tinha chegado exatamente na pessoa que a gente gostaria que chegasse, e isso aconteceu mais rápido do que imaginávamos, com a força que ela tem. Foi ali que a gente entendeu que o jogo tinha virado.

– Como surgiu a parceria com a Turma do Pagode nessa música?

O Marcelinho TDP, além de ser um dos compositores da música junto com Walace Costa e o cantor Renan, é cavaquinista da Turma do Pagode e nosso produtor musical. Ele nos acompanha desde o final de 2018, início de 2019, produzindo algumas músicas nossas. Produziu o DVD de 2023 e também este de 2025. Então, além da relação profissional, existe uma amizade muito forte. Foi através dele que fizemos o convite para a Turma do Pagode gravar essa música com a gente. Todos os integrantes são pessoas maravilhosas, extremamente queridas, além de grandes profissionais e nossos ídolos. Gravar com eles era um sonho, e foi assim que essa parceria aconteceu.

– Teve alguma mudança na rotina do grupo depois que o som explodiu na web?

Sim, a gente começou a ser muito requisitado no Brasil inteiro, principalmente na questão de shows. Além disso, começaram a surgir convites para programas de TV, entrevistas - essa inclusive que a gente está fazendo agora (risos). Foi uma mudança que a gente vinha buscando há um bom tempo e, felizmente, conseguimos conquistar esse objetivo.

– Como foi receber o convite para participar do "Sabadou com Virginia" no SBT?

Foi tudo muito rápido. Menos de uma semana depois do lançamento da música, Virginia postou dois dias depois e na segunda ou terça-feira, a gente recebeu o convite. Estávamos em Porto Alegre, e o programa é gravado em São Paulo, no SBT. Na segunda-feira mesmo, pegamos o primeiro voo disponível para São Paulo e gravamos com ela na terça. Ficamos muito felizes, é até difícil colocar em palavras. Ela nos recebeu super bem e somos muito gratos por termos participado do programa.

– O que mais marcou vocês nesse encontro fora das câmeras com a influenciadora?

Ela é exatamente como se mostra nas redes sociais: humilde, educada, extremamente querida. Quando encontramos com ela, vimos a mesma pessoa que a gente já acompanhava online. Isso só comprovou tudo aquilo que a gente já imaginava e explica o sucesso que ela tem. A Virginia é incrível.

– Antes desse boom, quais foram os maiores desafios enfrentados na trajetória de vocês?

Acredito que sejam desafios comuns à maioria dos artistas e até dos empreendedores em geral. Mesmo com as lutas diárias, as incertezas e dificuldades, é preciso continuar buscando, lutando, se mantendo de pé, motivado, com fé e sempre se capacitando para alcançar os objetivos. A nossa caminhada é longa: começamos a tocar em 2012, depois o grupo passou por mudanças de formação, em 2019 virou Grupo Chocolate, veio a pandemia...então são cerca de 14 anos de estrada até chegar nesse momento.

– Quais os próximos passos do grupo após o sucesso de "Alô Virginia"?

A gente gravou o DVD no dia 15 de outubro, em Porto Alegre, no Patrimônio. A primeira faixa lançada foi "Alô Virginia", junto com mais duas músicas. Ainda temos nove faixas para lançar. Inclusive, no dia 29 de janeiro foi lançada "Foi Quase", uma música com o cantor Yan, além de outras duas faixas. Ou seja, tem muito material desse DVD para ser lançado nos próximos meses. É isso que o público pode esperar de nós, além dos shows pelo Brasil e, se Deus quiser, pelo mundo afora.