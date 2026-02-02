O Diabo Veste Prada 2: Andrea (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep) e Nigel (Stanley Tucci) - Reprodução de vídeo / 20th Century Studios Brasil

Publicado 02/02/2026 08:29

Rio - O trailer oficial de "O Diabo Veste Prada 2", estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway, foi divulgado na noite deste domingo (1º), pela 20th Century Studios Brasil. As imagens mostram o reencontro dos personagens Andrea (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep), Nigel (Stanley Tucci) e Emily Charlton (Emily Blunt) na sede da revista de moda Runway.

Com previsão de estreia para o dia 30 de abril, o longa mostra Andrea como uma das editoras da revista e abordará as transformações no mercado editorial e de luxo devido aos avanços da tecnologia.

O elenco da produção também conta com Sydney Sweeney, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, B.J. Novak e Conrad Ricamora. O retorno de 'Diabo Veste Prada' às telonas acontece vinte anos após o sucesso do filme original.